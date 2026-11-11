Verónica Guadalupe Benítez Vega fue asesinada en el munucipio de Nicolás Romero, Estado de México (Edomex) por su esposo cuando ella tenía 21 años y era mamá de un bebé de tres meses.

A nueve años de este feminicidio ocurrido el 6 de julio de 2017, la familia de Lupita, como la llamaban de cariño, sigue buscando justicia.

🟣 Han pasado 8 años desde que Verónica Guadalupe Benítez Vega fue asesinada con brutalidad en Nicolás Romero.



Tenía solo 21 años, un bebé de tres meses y estudiaba Bioquímica Diagnóstica. Su #feminicida fue sentenciado a más de 62 años de prisión, pero hoy busca salir mediante… pic.twitter.com/8nlJEk34Ow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Lupita fue agredida cerca del departamento donde vivía

Lupita estudiaba Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Verónica Guadalupe Benitez Vega, de acuerdo con su hermana, también sufrió violencia económica y psicológica.

La joven fue atacada con un arma punzocortante y lapidada a unos metros del departamento donde vivía en San José el Vidrio, apenas seis meses después de que se casaron.

“Lupita fue lapidada, le destrozaron su rostro, ella tenía seis meses que se había casado con el feminicida, tuvieron un bebé de tres meses, le dio 17 puñaladas”, contó en septiembre del año pasado su hermana, Isabel Benítez.

Feminicida de Verónica Guadalupe fue sentenciado a más de 62 años

El feminicida es Luis Ángel Reyes, quien fue sentenciado a 62 años de prisión con seis meses.

Este sujeto cumple una sentencia en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, ha buscado recursos legales para salir de la cárcel.

Primero fue sentenciado a 55 años de prisión, pero apeló y su condena aumentó.

Asesino interpuso un amparo para salir de la cárcel

En octubre del año pasado interpuso un amparo y le fue negado, por lo que volvió a interponer un recurso a revisión del mismo amparo.

Ahora temen que este hombre pueda salir de la cárcel por una interpretación técnica y un feminicida quede libre.

“Lo que queremos es que siga habiendo esa justicia para mi hermana. Sé que nada de todo lo que hemos hecho ni luchado por esta justicia no la va a devolver, pero no queremos permitir que un feminicida vuelva a las calles”, expresó Isabel Benítez.