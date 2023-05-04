¡Insólito! Descubren nuevo método para traficar fentanilo en Nueva York

La Fiscalía Especial contra Narcóticos de Nueva York informó que logró el decomiso de 300 mil pastillas de fentanilo ocultas en el tanque de combustible de un vehículo, confirmando así un nuevo método para ingresar y traficar esta droga en las calles de esta ciudad.

Autoridades indicaron que se trata de un esquema que ha crecido durante los últimos meses y que pudo ser corroborado tras el hallazgo de píldoras falsas de oxicodona que contenían fentanilo y eran trasladadas en una Ford Expedition. El conductor de la unidad y residente de Columbus, Enrique Pérez, fue detenido durante el operativo del pasado 30 de abril de 2023.

La droga incautada a Pérez, quien enfrenta una acusación por posesión delictiva de sustancia controlada (fentanilo), tiene un valor estimado de 5 millones de dólares por su venta y distribución en las calles de Nueva York, según confirmó la fiscal Bridget Brennan.

“En un momento en que las tasas de sobredosis de nuestra ciudad están en un nivel récord, el descubrimiento de más de once libras de fentanilo en polvo y cientos de miles de pastillas de fentanilo escondidas en el tanque de gasolina es verdaderamente alarmante", expresó.

Approximately 300,000 Fentanyl Pills and Five Kilograms of Powdered Fentanyl Recovered from Vehicle’s Gas Tank



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Así es como trafican fentanilo en Nueva York

Según las autoridades, el 30 de abril a las 13:00 horas miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) le marcaron el alto a una Ford Expedition que conducía Enrique Pérez tras ser alertados por un canino de los agentes sobre la presencia de drogas en el vehículo.

Al revisar el automóvil, los agentes y oficiales no pudieron identificar la ubicación precisa, pero una inspección al teléfono de Pérez exhibió fotografías de paquetes de dinero en efectivo y lo que parecía ser un acceso oculto al tanque de gasolina de la Ford Expedition desde el interior del asiento.

La Fiscalía de Nueva York agregó que los agentes activaron el compartimento y detectaron 300 mil pastillas azules falsas de oxicodona que contenían fentanilo y cinco kilogramos de fentanilo en polvo contenidas en paquetes y sumergidos en el tanque de gasolina.

"Se cree que el fentanilo incautado a la Ford Expedition se originó en México. La investigación reveló que el vehículo cruzó la frontera entre Estados Unidos y México varias veces... los cárteles llegan a extremos para ocultar drogas ilícitas en lugares inverosímiles", manifestaron las autoridades.