Cámara de Diputados aprueba Ley contra el fentanilo

En sesión nocturna, la Cámara de Diputados aprobó reformas para prevenir, detectar y evitar el desvío o uso de precursores químicos y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo.

De entrada, define el concepto de droga sintética como cualquier sustancia de origen sintético con efectos psicoactivos disponible en el mercado de drogas ilícitas y utilizadas con fines no médicos.

Con 319 votos a favor y 126 en contra, los diputados reformaron la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos como el fentanilo.

“Estamos avanzando en este dictamen que busca, uno, la erradicación de cultivos ilícitos, también la intercepción de estupefacientes y precursores químicos y el combate al crimen organizado y sus delitos conexos...Pretende fortalecer las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de precursores químicos y productos químicos para evitar que se usen para otros fines que no sean médicos y científicos”, explicó el diputado de Morena, Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

Se estipula la prohibición de la importación o exportación de sustancias de origen sintético por vía postal, mensajería o paquetería. La Cofepris tendrá a su cargo el manejo del Sistema Integral de Sustancias, que es la plataforma de control, registro y autorizaciones,

¿Qué contempla la ley contra el fentanilo?

Las nuevas disposiciones para atacar la producción y uso de drogas sintéticas se establece una coordinación interinstitucional: las Secretarías de la Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y la Guardia Nacional coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos desviados para la producción de drogas sintéticas.

También obliga a particulares que realicen cualquiera de las actividades reguladas por la ley a informar anualmente a la Cofepris sobre sus actividades.

¿Qué sanciones establece la ley contra el fentanilo?

La reforma avalada por la mayoría de votos en la Cámara de Diputados impone penas por para quienes cometan este delito.

La persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, se le impondrá pena de 10 a 15 años de prisión y multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.

También habrá cárcel de 7 a 10 años para quienes posean precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, que no cuente con las autorizaciones o permisos. Además de sanción económica

De Igual manera, se castigará con cárcel de 5 a 10 años a las empresas y personas sociales que sean utilizadas como instrumentos para desviar precursores químicos o máquinas para elaborar drogas sintéticas.

En el PAN detectaron inconsistencias, invasión de atribuciones y confusión en la redacción de la reforma.

“Vale la pena que valoremos. No le estamos dando una solución al uso ilegal y al tránsito ilegal de fentanilo...A la par del uso ilícito de los precursores para la fabricación de drogas ilícitas es fundamental considerar la importancia, y vital, del uso legal y de la mayor relevancia para la salud. No puede ser posible que las políticas públicas se hagan con base en un regaño o si le estiran las orejas al gobierno federal. Hoy las políticas públicas se tienen que hacer pensando en la salud de las y los mexicanos”, consideró el panista Juan Carlos Maturino Manzanera.

Hubo varias reservas en busca de cambios, pero ninguna se aceptó por la mayoría morenista.

Al final el dictamen se turnó al Senado para su validación.

