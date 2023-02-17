Festival de la Luz en Sharjah EAU, explosión de color y sonido

Organizado por la Autoridad de Desarrollo Turístico y Comercio de Sharjah y bajo el patrocinio del jeque Sultán bin Muhammad Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Sharjah, el Festival de Luz en su edición número 11 fue inaugurado en Sharjah, donde se lleva a cabo con una explosión de color y sonido.

Inspirado en la ciencia, la belleza y el conocimiento, el festival ha seleccionado para su iluminación a 13 importantes edificios patrimoniales, además de obras maestras arquitectónicas, fortaleciendo de esta forma la posición de Sharjah como la capital cultural de Emiratos Árabes Unidos.

La Mezquita Al Noor se iluminó con diferentes colores al igual que otros emblemáticos puntos como Al Rafisah Dam, Sharjah Fort Al Hisn, la mezquita de Sharjah, Kalba Clock Tower, Al Dhaid Fort, Al Hamriyah Municipality, Khalid Lagoon Corniche-The Art Walk, Al Majaz Waterfront-Echoes of Dawn, University City Hall, Masjid Sheikh Rashid Bin Ahmed Al Qasimi-Dibba Al Hisn City, Beeah Headquarters, Light Museum-Light Village y University City Hall.

Sharjah, considerada la capital cultural de Emiratos Árabes Unidos, es anfitriona de nuevas expresiones del arte con la arquitectura, la creatividad y la fantasía como protagonistas en todos sus eventos.

Don't miss on the spectacular Sharjah Light Festival! Only 5 days left! 🤩

Witness this incredible festival of lights, architectural beauty and a wide variety of entertaining activities for the whole family!



🗓 Until 19th February 2023

📍Sharjah City#SeeSharjah pic.twitter.com/9LdXuOgmnI — Sharjah Events (@sharjahevents) February 14, 2023

Sharjah Light Festival SLF 2023

Al caer el sol, las luces se encienden en Sharjah y al compás de la música, las construcciones monumentales se convierten en fugaces lienzos en las que residentes y turistas pueden disfrutar de una auténtica explosión de color y sonido.

Artistas de diversas partes del mundo se dan cita en el Festival de la Luz en Sharjah para mostrar 23 instalaciones simultáneas en lugares emblemáticos de la ciudad que forman una parte del paisaje del emirato, para ello utilizan la ayuda de la tecnología de luz creativa, además de la innovadora e icónica música.

Cabe señalar que desde el año de 1998, Sharjah fue elegida como la Capital de la Cultura del Mundo Árabe por parte de la UNESCO, en 2014 fue elegida como la Capital de la Cultura Islámica y en 2015 como la Capital del Turismo Árabe. Recientemente, Sharjah fue reconocida como Capital Mundial del Libro en el año 2019.