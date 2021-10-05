Conoce Khor Fakkan, destino turístico por excelencia en EAU

Khor Fakkan, ciudad y enclave del emirato de Sharjah en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos. "Bañado" por aguas del golfo de Omán, su nombre significa "Arroyo de las dos fauces" y es el único puerto natural de aguas profundas de la región.

El puerto de Khor Fakkan, forma parte de la ruta marítima de la seda que va desde la costa China rumbo al sur que pasa por el extremo sur de la India, desde allí pasa por el Mar Rojo a través del Canal de Suez y hasta el Mediterráneo para finalmente llegar hasta el mar Adriático en el norte.

Cuenta con una moderna terminal de contenedores que se inauguró en el año de 1979 y es uno de los principales puertos de los Emiratos para contenedores.

Khor Fakkan, único puerto natural de aguas profundas de la región|Arturo Engels

Destino turístico por excelencia para los emiratíes

La isla de los tiburones, su playa "secreta" y sus arrecifes de coral, hacen que lugareños y turistas lleguen para practicar el buceo y deportes extremos.

Residente de Ajuva, EAU:

"Creo que es muy lindo y emocionante, tienen diferentes actividades para todas las edades... es muy recomendable para que todos vengan a disfrutar".

De tardes frescas y humedad baja, sus temperaturas van de los 18 a 30 grados Celsius, un clima para disfrutar de un paseo por su antiguo mercado y para saborear de su multicultural gastronomía.

Listos para saborear de la multicultural gastronomía en Khor Fakkan|Arturo Engels

Al Suhub Rest House, la nueva atracción de Khor Fakkan en Emiratos Árabes Unidos

Su nueva atracción es la "Al Suhub Rest House", una casa de descanso y mirador (de 30 metros de diámetro), cuyo diseño asemeja al de un OVNI enclavado en una montaña a más de 480 metros de altura.

La casa de descanso también ofrece una vista panorámica de la ciudad y puerto de Khor Fakkan e incluye fuentes de agua, un restaurante y cafetería, además de 90 lugares de estacionamiento y otros servicios para el público.

Residente de Dubái, EAU

"Este es un lugar recientemente construido por el regente de Sharja, su alteza, creo que se eleva por debajo de los 500 metros, creo que en resumen es un nuevo destino turístico, tanto para los locales como para los visitantes a Emiratos y yo creo que es espectacular".

Residente de Ajuva, EAU|Arturo Engels

Ofrece la mejor vista panorámica de Khor Fakkan. Aquí se puede comer, tomar un café, descansar o simplemente sentir el viento y deleitar la vista.

Te puede interesar:

Conoce la ropa semidigital: prendas con animación virtual en 3D

Está a unos 30 minutos en coche de la ciudad de Khor Fakkan, después de conducir por una carretera de 5.6 kilómetros hacia la atracción, los visitantes encontrarán dos áreas de descanso, una ubicada a 233 metros y otra a 480 metros de altura, ambas con vistas panorámicas.

Khor Fakkan, peculiar destino turístico a tan solo hora y media del centro de Sharjah y a unas dos horas del centro de su hermano mayor: Dubái.