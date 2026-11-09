Después de haber llegado a Toluca, Estado de México, en 2017 y 2018, ahora los beats de cada DJ de Ultra México se manifestaron para hacer vibrar el sur de la Ciudad de México (CDMX) en el Estadio Banorte, en Coyoacán, este 7 y 8 de noviembre de 2026.

Festival Ultra México reunió a 80 mil asistentes en CDMX

En esta tercera edición, la mezcla de ritmos y géneros despertó los sentidos cósmicos de quienes conectan con la música electrónica en cada track que el talento nacional e internacional detonó en la tornamesa y el controlador en los tres escenarios que se montaron en el estacionamiento del recinto ubicado en Calzada de Tlalpan, colonia Santa Úrsula Coapa.

80 mil asistentes se dieron cita en estos dos días para vivir una experiencia musical disfrutando de una programación que reunió a reconocidos exponentes internacionales y talento nacional en tres escenarios: Main Stage, Resistance y UFM Radio, cada uno con una propuesta musical y una identidad propia.

Festival Ultra México 2026 en CDMX Un evento de 2 días con los mejores DJs de música electrónica en el mundo. (Ultra México)

La vibra de la escena despertó los sentidos con artistas de la escena electrónica como Armin van Buuren, quién cerró la noche ante sus fans nuevas y de viejas generaciones que crecieron con su música, conectando tan fuerte entre los juegos pirotécnicos y las luces del escenario.

Previamente Alesso y Afrojack encendieron la vibra en el Main Stage, donde el ritmo de Subtronics, Levity, Halō, Anunnakis, Michael BM y Crystal conquistaron al público.

Resistance y UMF Radio encienden el ambiente en Ultra México 2026

Mientras tanto, en el escenario Resistance, caracterizado por ser un espacio para los amantes del house y techno, la mezcla de Eric Prydz, CamelPhat y Miss Monique envolvieron el ambiente dando un show de fuertes tras la participación de Colyn B2B Innellea, Emiliano Demarco, Pato Shoucair y Mirá Mirá

En UMF Radio, el mexicano Metrika soltó los primeros beats en este escenario para abrir paso a Sandro Bianchi, David Triana, Garret David, Isabella y O.Bee B2B Tomas Station, para cerrar con Bashkka.

Festival Ultra Mexico 2026 (Ultra Mexico)

Para este evento, las autoridades capitalinas desplegaron un operativo apoyado por 2 mil 238 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los asistentes.

Ultra México 2026: los DJ que encendieron los escenarios el sábado

El sábado, el lineup estuvo integrado por talentos como Hardwell, Steve Angello, Boris Brejcha, ARTBAT, Maddix, Le Twins y Bautista en el Ultra Main Stage.

En el escenario Resistance se presentaron Sara Landry, Kobosil, Klangkuenstler, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mariana BO y Kassie.

Por su parte, la música de Vision V, Olly James, MaRLo, Giuseppe Ottaviani, Laura van Dam, Zaa, Nathia Kate y Ramiro Puente puso el sabor en el escenario UMF Radio.

Ultra Music 2026 quedará en la memoria como algo más que un concierto o una fotografía en pareja, con amigos o a solas.

La experiencia y la conexión de un track con una emoción se quedan para siempre en el alma de quienes, desde muchas partes del mundo, la CDMX y el país, se entregaron a la pasión de la música electrónica.