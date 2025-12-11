Notas
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VIDEO: Así se vivieron las mañanitas para la Virgen de Guadalupe en la Basílica
Millones de peregrinos avanzaron de rodillas y con oraciones rumbo a la Basílica, para agradecerle a la Virgen de Guadalupe por los favores y la ayuda recibida.
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El sacerdote mexicano Heriberto García conquista TikTok con el Evangelio
Impulsa a la Iglesia a hablar el idioma de los jóvenes: Heriberto García Arias, sacerdote mexicano que conquista las redes sociales con mensajes de fe.
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Todo lo que no debes poner en la ofrenda de Día de Muertos 2024; ¿qué no puede faltar?
La ofrenda ayuda a honrar a nuestros seres queridos; incluye elementos esenciales y evita los que puedan interferir con el propósito del Día de Muertos 2024.
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Este es el lugar ideal para el altar de Día de Muertos en casa
¿Dónde colocar el altar de Día de Muertos? Te explicamos la ubicación y te damos consejos para crear una ofrenda tradicional y llena de simbolismo.
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¡El Palacio de Bellas Artes en CDMX conquista Europa! Recibirá medalla de oro
El Palacio de Bellas Artes en CDMX ha sido galardonado por la Academia de Artes Escénicas de España, recibirá medalla de oro este 4 de noviembre.
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¡Un reencuentro especial! A esta hora llegan las mascotas al altar Día de Muertos
Hoy 27 de octubre llegan las mascotas a los altares de Día de Muertos; conoce a qué hora y cuáles son los principales elementos que llevan su ofrenda.