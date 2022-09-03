Familia quema viva a abuelita para “purgar pecados” en Filipinas

El terrible asesinato de una abuelita conmocionó a Filipinas, ya que sus propia familia la quemó para "purgar sus pecados", durante lo que parecía un ritual religioso.

Medios locales informaron que la abuelita, identificada como Teófila Manungay Cabusas, murió luego de que su propia familia la lanzó a una hoguera en la provincia de Misamis Oriental, Filipinas.

El asesinato de la abuelita, de 84 años, lo perpetraron 11 de sus familiares, luego de que se negó a un grupo religioso, por lo que la consideraron "una pecadora", según reportó la prensa local.

Crestano Ercilla, líder de una secta y nieto de la mujer, también la golpeó por "pecadora", antes de que fuera lanzada al fuego.

Vecinos fueron los que ayudaron a la abuelita, luego de escuchar sus gritos, a pesar de que fue atendida en un hospital local, su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado y no logró sobrevivir horas.

Detienen a 7 integrantes de la familia de la abuelita en Filipinas

Por estos hechos, autoridades de Filipinas arrestaron en la ciudad de Barangay a siete de los 11 familiares que habrían quemado a la abuelita.

Primeras investigaciones indicaron que la abuelita recibió días antes una pensión de aproximadamente de ocho dólares y la familia pretendía "tener dinero", pero no pudo recibirlo.

El reporte policial indica que uno de los nietos de la abuelita declaró a la policía que la mujer estaba poseída de Tomas Eugenia, el fundador de Filipina Benevolence Christian Missionary, a la que pertenecía la mujer.

Crestano Ercilla , de 22 años, justificó la agresión a la mujer al asegurar que el espíritu de la abuelita era "pecadora" y responsable de todas las dificultades que tenían sus familiares.

La investigación señaló que los sospechosos de quemar a la mujer bailaban alrededor del fuego mientras que bailaban durante un ritual, por lo que las autoridades citaron conflictos de credo en la familia.

Por este caso, las autoridades de Filipinas continúan buscando a cuatro integrantes más de la familia involucrada en el hecho.