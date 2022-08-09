Hombre va a fiesta de Pachamama y termina enterrado vivo

Víctor Hugo Mita Álvarez, un hombre de 30 años, presentó una denuncia en la Fuerza Anticrimen de Bolivia, luego de que acudió a la fiesta de Pachamama, un popular ritual del país, y despertó dentro de un ataúd, enterrado vivo.

El joven relató para medios locales que sus acompañantes lo quisieron utilizar como sacrificio humano durante la fiesta de Pachamama; sin embargo, el hombre no recuerda cómo llegó al ataúd donde despertó.

“Me quisieron meter de sullu (sacrificio)”, dijo Mita Álvarez y añadió que tenía la cara llena de tierra y las manos lesionados por intentar salir de la fosa que cavaron cerca de una construcción.

De acuerdo con el hombre, acudió a la fiesta de Pachamama y ahí se encontró con un amigo quien le invitó una cerveza, después perdió el conocimiento, cuando despertó se encontraba bajo tierra y dentro de un ataúd.

📌#ElAlto | "Me han querido meter de sullu". Así un joven de 30 años de edad, denunció que, después de compartir bebidas alcohólicas, apareció enterrado en la zona de Achacachi en #LaPaz.



📱Video completo en YouTube y Facebook.#Sullu #Pachamama #Denuncia pic.twitter.com/CnRcrwnkWl — Go Communication Bolivia (@GoComBolivia) August 8, 2022

“Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me levanté para ir a orinar, y ya no pude moverme más. Cuando empujé el ataúd rompí el vidrio y comenzó a entrar la tierra y el cemento estaba fresco. Así logré salir”, relató el hombre de 30 años.

Tras escapar del ataúd, el hombre tomó un taxi, y el chofer lo convenció de ir a la Fuerza Anticrimen de Bolivia para denunciar lo que acababa de pasarle durante la fiesta de Pachamama.

¿Qué es la fiesta de Pachamama y por qué enterraron vivo al hombre?

Bolivia celebra la fiesta de Pachamama cada año en el mes de agosto, un popular ritual para la Madre Tierra. La festividad consiste en que los dueños de negocios, construcciones, comercio y otras actividades encienden una hoguera y entregan ofrendas para agradecer y pedirle favores a la Madre Tierra.

Sin embargo, algunos creyentes van más allá y ofrecen sacrificios humanos para la fiesta de Pachamama, como le pasó a Víctor Hugo, por lo que la policía ya abrió una carpeta de investigación por intento de homicidio.