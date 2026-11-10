Nuevos videos relacionados con el escándalo que involucra al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, salieron a la luz y muestran cómo presuntamente se comunicaba con Deicy Jiménez mediante perfiles falsos en redes sociales.

Una de las grabaciones exhibe una videollamada entre ambos, mientras el exmandatario aparentemente le enviaba mensajes desde una cuenta de Facebook.

La publicación volvió a colocar bajo los reflectores las acusaciones de Jiménez, quien sostiene que habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales y encuentros personales con Petro.

¿Qué muestran los nuevos videos de Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

En la grabación difundida se observa una videollamada a través de Messenger entre quien sería Gustavo Petro, cuando todavía era senador, y Deicy Jiménez.

Lo que llama la atención del material es que, mientras ambos permanecen conectados en la llamada, él también le envía mensajes a la mujer desde una cuenta de Facebook identificada como “Andrés Maldonado Beltrán”.

Entre los mensajes que aparecen en pantalla se leen comentarios como “Estás linda” y peticiones para que Jiménez se pusiera de pie. La mujer responde que no quiere hacerlo y comenta que le da pena.

Al finalizar la videollamada, el perfil utilizado plantea la posibilidad de encontrarse personalmente y posteriormente envía otro mensaje a Jiménez.

La grabación no tiene audio y muestra principalmente el intercambio de mensajes escritos durante la comunicación.

ATENCIÓN



El video en el que Gustavo Petro usa varios perfiles con nombres como “Andrés Maldonado” para hablar con Deicy Jiménez con quien sostendría una supuesta relación sentimental realizando llamadas y mensajes



Video de @darcyquinnr pic.twitter.com/Bfl30WNPca — Felipe Quintero (@FelipQuintero) November 9, 2026

¿De qué acusan a Gustavo Petro y qué ha respondido?

El caso se relaciona con las declaraciones de Deicy Jiménez, quien denunció presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos y aseguró que estos habrían sido utilizados como una contraprestación por favores sexuales.

La excontratista sostiene que habría existido una dinámica en la que varias mujeres recibían beneficios contractuales a cambio de encuentros y otras peticiones personales.

Petro, por su parte, ha rechazado las acusaciones y negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales.

Tras la primera difusión de un video en el que aparece junto a Jiménez, cuestionó que el material fuera utilizado para emitir juicios públicos sin que hubiera sido revisado por peritos o valorado por un juez.