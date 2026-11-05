La polémica alrededor del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó un nuevo giro luego de que Deicy Jiménez, una excontratista del Estado colombiano que lo acusa de presuntamente intercambiar contratos públicos por favores sexuales, difundiera un video en el que ambos aparecen durante un encuentro privado.

Publican video de Petro (@petrogustavo) con mujer que lo acusa de intercambiar favores sexuales por contratos



Deicy Jiménez lo señaló de presuntamente intercambiar favores sexuales por contratos, publicó un video de 54 segundos en el que aparece abrazándolo y recibiendo un beso.… pic.twitter.com/npVSnYZG5A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

La mujer publicó la grabación el miércoles 4 de noviembre de 2026 a través de su cuenta de Instagram y la presentó como una primera prueba para respaldar sus declaraciones sobre la relación que habría mantenido con el exmandatario.

La difusión del material provocó una nueva reacción de Petro, quien rechazó las acusaciones y cuestionó que el video se utilice para generar un juicio público antes de que las autoridades lo examinen.

¿Qué muestra el video de Gustavo Petro que publicó Deicy Jiménez?

En la grabación, se observa a quien Jiménez identifica como Gustavo Petro en una habitación, mientras ambos sostienen una conversación privada. Hacia el final del material se aprecia un acercamiento físico entre los dos y un beso.

La excontratista acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que decidió hacer público el video para demostrar que sus declaraciones son verdaderas.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, escribió.

Además, Jiménez manifestó preocupación por su seguridad y la de sus familiares, por lo que pidió a las autoridades colombianas que les brinden protección. Incluso responsabilizó al expresidente si algo llegara a sucederles.

De acuerdo con su versión, la grabación demostraría que sí existió una relación entre ambos; sin embargo, por sí sola no acredita que hubiera un intercambio de relaciones íntimas por contratos públicos.

¡Madres! Nuevo escándalo para Gustavo Petro...



Deicy Jiménez revela video de "la primera prueba" de su relación íntima con el amigo de López Obrador (senador, luego presidente de Colombia).



El material lo difundió ella misma.



“Hoy publico este video como prueba de que estoy… https://t.co/C6SZ9HZhte pic.twitter.com/LX2QRlyrli — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 5, 2026

¿Qué respondió Gustavo Petro tras la publicación del video?

Ante la difusión de las imágenes, Gustavo Petro salió a defenderse y negó haber utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales de alguna mujer.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que el material todavía no ha sido sometido a una revisión pericial ni valorado por un juez, por lo que cuestionó que se utilice como elemento para emitir juicios en su contra.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”, señaló.

Petro también sostuvo que en la grabación no aparece ningún elemento que demuestre un acto de corrupción, pues, según argumentó, no se observa ningún contrato, pago o decisión gubernamental.

De igual forma, agregó que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y esfuerzo, por lo que rechazó que sus nombres sean utilizados para atacarlo políticamente.