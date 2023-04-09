¿Paranoia? Así son los refugios de millonarios para enfrentar el fin del mundo

Pandemias, violencia, amenazas de guerras entre países, cambio climático. Todos son miedos válidos ante la sobrevivencia del ser humano. Sin embargo, algunos millonarios han ido más allá y han construido refugios que son verdaderas fortalezas para enfrentar un eventual fin del mundo.

Hay que destacar que este tipo de construcciones están lejos de ser accesibles para todas las personas, ya que empresas privadas eligen cuidadosamente a sus clientes y hasta se dan el lujo de darles acceso a estos bunkers de forma exclusiva a través de una membresía.

Tal es el caso de la compañía Vivos, que ofrece refugios de alta gama para enfrentar riesgos de sumersión, militarización, terrorismo, la Tercera Guerra Mundial o una “Invasión de Migrantes”, como lo menciona uno de sus videos publicados en su página web.

“Los refugios de Vivos son complejos subterráneos profundos, diseñados para sobrevivir o mitigar sustancialmente cualquier catástrofe o escenario de amenaza, incluyendo desastres naturales o causados por el hombre”, señala la empresa.

Uno de sus albergues es llamado Europa One y dice estar ubicado en el centro del viejo continente. La compañía alega que los soviéticos durante la Guerra Fría realizaron la excavación en piedra sólida debajo de una montaña de 121 metros de alto. El costo de estos departamentos semi privados inicia en 35 mil euros por persona, es decir, 494 mil 333 pesos mexicanos, aproximadamente.

Mientras que otro complejo de la misma empresa está ubicado en Dakota del Sur. Este centro cuenta con 575 bunkers militares, que eran usados como depósito de municipios del ejército estadounidense hasta el año de 1967. Ahora entre 25 mil y 200 mil dólares, entre 453 mil a 3 millones 625 mil pesos dependiendo de las amenidades y acabados, las personas podrían sobrevivir al fin del mundo.

En tanto que otra compañía llamada Rising Company alega en su eslogan que “no vendemos miedo, vendemos preparación”. Su objetivo es vender refugios hechos de placas de acero, los cuales, supuestamente, cuentan con suministro de alimentos durante un año para cada ocupante.

En su página web, la empresa alega que estos bunkers son resistentes a balas y que pueden hacer la reingeniería, manufactura, entrega e instalación de estos hábitats.

Por otro lado, Survival Condo es una empresa que ofrece ocupar un selecto condominio subterráneo de más de mil 858 metros cuadrados de superficie, con un suministro redundante de agua con tanques de hasta 283 mil litros.

Las amenidades consisten en teatro, bar, biblioteca y salón de clases, así como un centro médico y de comunicaciones con acceso a internet. El costo, de acuerdo con los lujos en cada suite, puede variar entre un millón y medio hasta los 4.5 millones y medio de dólares, es decir, en un rango de los 27 millones 188 mil y hasta los 81 millones 566 mil pesos.

