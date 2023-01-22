Atentado terrorista en Somalia deja al menos cinco muertos

En Mogadiscio ,la capital de Somalia,se registró un atentado terrorista en las puertas de la alcaldía de Mogadiscio. El ataque se atribuyó al grupo Al Shabab, quien detonó un carro bomba y realizó varias ráfagas con armas largas. El saldo fue de al menos cinco muertos y 16 heridos.

Elementos de seguridad impidieron que tomaran el edificio con intensos disparos. Cabe destacar que el grupo terrorista yihadista Al Shabab lleva a cabo bombardeos y ataques con armas de fuego constantemente en contra de objetivos de Mogadiscio, capital de Somalia desde 2006.

A pesar de que hasta el momento las versiones oficiales hablan de seis muertos, testigos aseguran que la cifra podría alcanzar hasta ocho.

Cabe recordar que el atentado terrorista, el cual afectó la sede del Gobierno de la región de Banadir, cuya demarcación coincide con la de Mogadiscio, fue días después de que el Ejército Somalí lograra recuperar control de varias localidades estratégicas en el estado central de Galmudug.

El grupo terrorista realiza constantemente ataques|Reuters

Guerra total contra grupo terrorista Al Shabab

El pasado agosto, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, declaró como una "guerra total" contra el grupo terrorista Al Shabab y desde entonces se han desatado intensas batallas entre el ejército y los terroristas.

Al Shabab ha realizado atentados terroristas los últimos meses, como fue el del pasado 4 de enero en la ciudad de Mahas, donde hubo al menos 36 personas muertas.

En el discurso de Año Nuevo del presidente somalí, aseguró que su país eliminará a Al Shabab en 2023.

¿Qué es el grupo Al Shabab?

Fuera de Somalia, al grupo terrorista se le conoce como Al Shabab, que significa "juventud". Su origen es incierto pero uno de los primeros registros del grupo fue en la segunda mitad de 2006.

En abril de 2015, Al Shabab realizó un ataque terrorista en un campus de la Universidad Garissa, en el noroeste de Somalia y dejó 147 estudiantes muertos. El cual fue catalogado como uno de los peores ataques.