Usar el logotipo de El Buen Fin para promocionar tus productos puede parecer una excelente estrategia de ventas, pero hacerlo de forma indebida podría salirte muy caro. Si tu negocio tiene planeado sumarse a esta temporada de descuentos sin haber realizado el trámite oficial, existe una advertencia de las autoridades que no debes pasar por alto para evitar graves problemas legales y económicos.

¿Es ilegal usar el logotipo de ‘El Buen Fin’ sin estar dado de alta?

Utilizar el logotipo del ‘Buen Fin’ sin estar registrado, ya que es una marca de propiedad de la Secretaría de Economía protegida del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Utilizarlo sin autorización puede costar multas millonarias, el aseguramiento de la mercancía o la clausura de tu establecimiento.

¿De cuánto son las multas por usar la marca de ‘Buen Fin’ sin estar registrado?

El uso no autorizado del logotipo o marca de ‘El Buen Fin’ puede derivar en multas que alcanzan has las 250,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales equivalen alrededor de 29 millones 327 mil 500 pesos, calculadas con el valor de UMA en 2026.

Esta sanción la impone el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso no autorizado de una marca registrada, y puede venir acompañada de clausuras temporales del negocio o multas diarias adicionales si no se retira la publicidad; cabe aclarar que puedes hacer descuentos propios de forma legal, lo único prohibido es utilizar el logotipo y el nombre oficial del evento.

¿Puedo poner ofertas durante las fechas sin usar la marca oficial?

Sí, puedes lanzar tus propios descuentos y promociones de forma libre durante esas fechas utilizando nombres genéricos como “Descuentos de Noviembre” o “Ofertas de Fin de Año”.

Sin embargo, está estrictamente prohibido usar el logotipo o el nombre oficial de la marca si tu negocio no está inscrito formalmente en el registro oficial, ya que esto podría generarte sanciones económicas y el retiro de tu publicidad por parte de las autoridades competentes.