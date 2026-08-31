Notas
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Todo sobre el Buen Fin 2026: Fechas en México, qué es y cuáles son sus diferencias con el Black Friday
El Buen Fin de este 2026 está más cerca que nunca; te decimos todo lo que debes de saber para que no se te vayan las fechas de las ofertas.
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Temporada de ofertas en México: ¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 y cuántos días durarán los descuentos?
El Buen Fin es una de las temporadas de descuentos y ofertas más esperadas por los mexicanos a lo largo del año, pero ¿en qué fecha cae este 2026?
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¡Aprovecha las ofertas! Consejos para ahorrar dinero durante el Buen Fin 2025
El Buen Fin 2025 ofrecerá cuatro días en los que las y los mexicanos podrán disfrutar de descuentos y promociones en distintas tiendas de México.
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¡Protege tu dinero! Consejos para protegerte de estafas al comprar por internet en el Buen Fin 2025
Los ciberataques durante el Buen Fin son cada vez más comunes, por ello, se recomienda a la población tomar medidas para evitar caer en estafas.
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¿Cuándo será el Buen Fin 2025 en México?
La edición del Buen Fin 2025 tendrá cinco días de descuento, esta es la nueva fecha.
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Edomex despliega operativo de seguridad por el Buen Fin 2024; más de 3 mil elementos
¡Compras seguras! Edomex activa un operativo de seguridad con drones y helicópteros para vigilar 500 centros comerciales durante el Buen Fin 2024.