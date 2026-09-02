Notas
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"Pagamos y cumplimos con México": Empresas de Ricardo B. Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos; la cifra millonaria en 2026
Con un último de $1,193 millones de pesos, las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego alcanzaron un total acumulado de más de $31 mil 800 millones de pesos en impuestos.
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Las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos en México
Las empresas de Ricardo Salina Pliego sí pagan; han pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos durante los últimos 21 años.
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La intimidante declaración de Javier Corral contra TV Azteca
El morenista, Javier Corral hizo fuertes declaraciones en contra de TV Azteca, que han generado cuestionamientos sobre la libertad de expresión en México y el papel del periodismo crítico frente al poder.
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Grupo Salinas responde al TEPJF por avalar spot de Morena contra Ricardo B. Salinas Pliego
Para Grupo Salinas, el fallo del TEPJF no solo afecta a Ricardo B. Salinas Pliego: abre un precedente que, asegura, pone en riesgo las libertades ciudadanas.
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Reto para papás futboleros: Así pueden estrenar una motocicleta Italika este mes
Un nuevo desafío busca premiar a los padres que adquirieron pantallas para el torneo de fútbol. El premio consiste en una motocicleta Firebird 300 de Italika
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Consejos Consultivos de Grupo Salinas: Ninfa Salinas urge a empresarios a asumir responsabilidad social
Desde la Universidad de la Libertad, Ninfa Salinas advirtió a los líderes económicos que México “pide a gritos” una responsabilidad distinta. Este es el análisis de la vicepresidenta de Grupo Salinas sobre la frustración social en el país.
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No hay límites para salir adelante: Daniel, el joven repartidor en silla de ruedas, estrena su moto adaptada
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Ricardo B. Salinas Pliego llama a defender la libertad durante aniversario de los Consejos Consultivos Nacionales
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Imagina trabajar 25 años en TV Azteca: Así reconoció Grupo Salinas a sus pilares
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Grupo Salinas inaugura Ensamblika en Jalisco: La planta que producirá 500,000 motocicletas al año