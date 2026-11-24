San Luis Potosí fue sede del Foro Internacional Ambiental y de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA), encuentros que congregaron a dirigentes políticos, legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas de diferentes partes del mundo.

Durante las actividades se abordaron experiencias y propuestas de cooperación frente a los desafíos ecológicos.

Uno de los actos centrales fue el homenaje a Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por su trayectoria en la construcción de un movimiento político enfocado en la protección del medio ambiente.

En su mensaje, González Torres recordó los orígenes de esta organización como un movimiento civil y ecologista que posteriormente se convirtió en partido político. También advirtió sobre prácticas que afectan a la fauna, entre ellas la matanza anual de alrededor de 100 millones de tiburones para comercializar sus aletas.

Ante los participantes, planteó que el encuentro celebrado en San Luis Potosí debía convertirse en un “parteaguas mundial” para promover acciones inmediatas en favor del planeta.

Hoy, toda la #FamiliaVerde rendimos homenaje a Don Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México y visionario que abrió camino a una causa que hoy trasciende generaciones.



Su convicción, liderazgo y compromiso hicieron de la defensa del medio ambiente y… pic.twitter.com/38z9qtuWUq — Partido Verde (@partidoverdemex) November 24, 2026

Partido Verde destaca agenda ambiental y reconoce acciones en San Luis Potosí

La dirigente nacional del PVEM, la senadora Karen Castrejón Trujillo, reconoció el legado de González Torres y mencionó el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de los coordinadores parlamentarios Carlos Puente y Manuel Velasco, así como de los liderazgos y militantes del partido.

Castrejón Trujillo señaló que esta fuerza política ha impulsado iniciativas relacionadas con el bienestar animal, el desarrollo sostenible y las oportunidades para mujeres y jóvenes.

También sostuvo que la agenda ambiental debe mantenerse vinculada con las necesidades sociales y el bienestar de las familias.

Durante el foro se expusieron acciones ambientales desarrolladas en San Luis Potosí, entre ellas la protección de áreas naturales y la incorporación de alternativas de movilidad eléctrica.

Como ejemplo se mencionó el sistema MetroRed, al que se atribuyó una contribución para reducir emisiones contaminantes y mejorar los traslados de la población.

Entregan Premio al Mérito Ambiental por legislación de bienestar animal

En el encuentro también se reconoció el trabajo legislativo de integrantes del Partido Verde con el Premio al Mérito Ambiental, por sus aportaciones a la aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

La legislación, de acuerdo con lo expuesto durante el evento, fortalece las disposicio

nes para garantizar la protección de los animales en México.

Como parte de las actividades dedicadas al fundador del partido, se presentó el libro Salvemos a la madre Tierra, aún es posible, publicación que plantea una reflexión sobre la crisis ambiental y la responsabilidad compartida en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.