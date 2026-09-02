Notas
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Colombiana Tatiana Vanessa desaparece en San Luis Potosí; hallan cuerpo e investigan si es ella
La colombiana Tatiana Vanessa Almanza García fue reportada como desaparecida en San Luis Potosí; hallan cuerpo de mujer y Fiscalía investiga si es ella.
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"Soy su esposa": Ruth González responde ante cuestionamientos sobre Ricardo Gallardo y su posible candidatura rumbo a 2027 en San Luis Potosí
Ruth González esquiva las críticas de Morena, niega nepotismo por ser la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí y no cierra la puerta a ser candidata.
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Sesión del Congreso de San Luis Potosí es hackeada: Tres desconocidos irrumpen en plena reunión
Una sesión del Congreso de San Luis Potosí sorprendió a diputados tras ser hackeada cuando tres desconocidos ingresaron a una reunión virtual sin identificarse.
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Alerta en San Luis Potosí por robo de cilindro tóxico con gas cloro
El robo de un cilindro con gas cloro en San Luis Potosó provocó una alerta por alto nivel de riesgo tóxico por parte de Protección Civil Nacional.
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¿Iban a comprar jitomates? Detienen a 2 con bolsitas de droga en la Central de Abastos de SLP
Policía de la Capital detiene a dos hombres en la Central de Abastos de SLP con 90 dosis de presunta droga; suman once aseguramientos en la zona.
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Realizaban patrullaje y fueron atacados; mueren dos elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí
Dos elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí murieron tras labores de patrullaje en la comunidad Cerrito de la Cruz; autoridades refuerzan operativos.