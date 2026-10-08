De Asia a México en un solo plato: así arrancaron las “Cenas a cuatro manos” de Fortaleza Mexicana

Las especias de Asia y Medio Oriente se encontraron con ingredientes de raíz mexicana en la primera edición de las "Cenas a cuatro manos", una propuesta gastronómica que arrancó en el restaurante Pelota Mestiza, dentro del 'Frontón México', como parte de las actividades de "Noches de libertad creativa" de Fortaleza Mexicana.

La primera cena estuvo encabezada por las chefs Lula Martín del Campo y Josefina Santacruz, quienes llevaron a la mesa una propuesta basada en el mestizaje culinario; el encuentro abrió una serie de seis cenas que se realizarán cada miércoles hasta diciembre, con la participación de distintas expresiones de la gastronomía.

Una cena para contar México desde la cocina

La propuesta de "La Ruta de las Especias" partió de una idea sencilla: explorar lo mexicano a través de los ingredientes y las influencias que han llegado al país a lo largo de su historia. Asia, Medio Oriente y la tradición árabe se incorporaron a productos de raíz mexicana para construir un menú donde las especias tuvieron un papel central.

Más que presentar una cocina aislada de otras culturas, la experiencia puso sobre la mesa el concepto de mestizaje; una característica que Fortaleza Mexicana busca llevar también a otros espacios culturales.

La gastronomía se convirtió así en uno de los primeros escenarios de esta iniciativa, junto con expresiones como la música, la danza y el teatro.

¿Qué es Fortaleza Mexicana y quiénes la impulsan?

Fortaleza Mexicana es una plataforma y movimiento cultural presentado en octubre de 2026 e impulsado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, su esposa María Laura Medina de Salinas y el escritor Juan Miguel Zunzunegui.

El proyecto plantea generar una conversación sobre la identidad y la cultura mexicana desde una perspectiva distinta; entre sus objetivos se encuentra proponer una nueva lectura de la historia del país, particularmente del proceso de la Conquista y del posterior mestizaje.

De acuerdo con los planteamientos de la iniciativa, México puede entenderse también desde la mezcla cultural que dio origen a buena parte de sus expresiones actuales.

Libertad creativa, gastronomía y cultura

Las “Cenas a cuatro manos” forman parte de las actividades con las que Fortaleza Mexicana busca trasladar esas ideas a experiencias culturales concretas.

El concepto también se suma a otras expresiones promovidas por la plataforma, que contempla actividades relacionadas con las artes escénicas y distintas manifestaciones de la cultura mexicana.

Con ello, la gastronomía ocupa un lugar dentro de una propuesta más amplia que busca utilizar la cultura, el arte y la cocina como espacios para hablar de identidad, mezcla y libertad creativa.