Fortaleza Mexicana abre la conversación sobre la historia, identidad y riqueza cultural de México

Durante mucho tiempo quienes estan en el gobierno han insistido en que nuestro pais nació entre el odio y la division. Hemos cargado con esa pesada losa durante mucho tiempo y es el momento de hacerla a un lado.

Por eso surgio una nueva y vigorosa iniciativa llamada Fortaleza Mexicana.

Fortaleza Mexicana es una plataforma impulsada por Ricardo Salinas Pliego, María Laura Medina de Salinas y el escritor Juan Miguel Zunzunegui y busca generar una conversación alrededor de la cultura mexicana desde otro ángulo.