Fotografías del espacio captadas por astronautas de China

Los "taikonautas" (astronautas de China) Tang Hongbo y Nie Haisheng, fueron los responsables de tomar las fotografías del espacio exterior. La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China publicó las imágenes capturadas por los integrantes de la misión Shenzhou-12 desde el espacio.

Astronautas de China captan fotografías desde el espacio

Las imágenes muestran paisajes desde el espacio con dirección hacia varios puntos de la Tierra como el Golfo de Guinea, África del Norte, las Tierras Altas de Etiopía, el Océano Índico, la capital de China: Beijing y el Océano Pacífico.

Desde el pasado 17 de junio, tres astronautas chinos (taikonautas) fueron enviados al espacio a bordo de la nave Shenzhou-12 y más tarde ingresaron al módulo central Tianhe de la estación espacial.

Astronautas realizan caminatas espaciales para China

Los "taikonautas" Liu Boming y Tang Hongbo completaron las primeras actividades extravehiculares, es decir sus primeras caminatas espaciales, el día cuatro de julio, mientras que Nie y Liu fueron los responsables de efectuar las segundas caminata espacial el 20 de agosto.

La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China publicó fotografías del espacio que fueron captadas por sus astronautas de la de la misión Shenzhou-12.

🛰️🌌Découvrons la beauté merveilleuse de la planète à travers des photos prises par les taïkonautes de Shenzhou-12 depuis la station spatiale chinoise Tiangong ! (Photos : Tang Hongbo, Nie Haisheng) #Spacelog pic.twitter.com/BEHo3cbxGH — CGTN Français (@CGTNFrancais) August 31, 2021

La tripulación de la nave espacial "Shenzhou-12" continuará realizando sus experimentos científicos y tecnológicos en el espacio antes de su regreso a Tierra previsto para mediados del mes de septiembre.

La misión espacial "Shenzhou 12"

"Shenzhou 12" es un vuelo espacial tripulado, lanzado el 17 de junio de 2021, y que forma parte del Programa Shenzhou, siendo el séptimo vuelo tripulado de este programa y el primero a la Gran estación espacial modular china.

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Gran estación espacial modular china

La Tiangong, "Palacio celestial", o Estación espacial modular china, es una estación espacial colocada en órbita baja terrestre. La estación espacial de China será aproximadamente de un quinto de la masa de la Estación Espacial Internacional y estará muy cerca del tamaño de la emblemática estación de Rusia, actualmente fuera de servicio, Mir.