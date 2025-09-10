¿Tu propia figura de acción? Así puedes crearla con la Gemini, la IA de Google

¡No te quedes sin el tuyo! En redes sociales comenzaron a circular algunas fotografías de personas y mascotas convertidas en juguetes o figuras de acción, viralizándose rápidamente debido a lo real que se veían; sin embargo, todo se trata de Inteligencia Artificial.

Paso a paso para crear tu figura de acción con Gemini

¡Toma nota! Estos juguetes o figuras de acción fueron realizadas con Gemini, IA de Google; te explicamos el paso a paso para crear imágenes con esta Inteligencia Artificial.



Escoge la imagen que quieras convertir en figura de acción ; debe mostrar a la persona o mascota de cuerpo completo.

; debe mostrar a la o de cuerpo completo. Ve a “Imagen” y selecciona la fotografía que deseas convertir en un juguete de acción.

Introduce el prompt para crear la imagen en Gemini ; recuerda ser específico en tus instrucciones, incluso puedes hacer que tu nombre salga en la caja.

para ; recuerda ser específico en tus instrucciones, incluso puedes hacer que tu nombre salga en la caja. Si pediste la imagen y quieres algunos cambios, puedes pedírselos a la IA con más detalles, por lo que puedes cambiar el color de la caja o modificar la figura según tus gustos.

Recuerda que Gemini permite crear figuras de acción a partir de imágenes propias; sin embargo, no procesas las imágenes de otras personas obtenidas de internet debido a cuestiones legales.

Se ve tan realista esta IA, si quieren saber cómo crear sus propias figuras 3D con sus imágenes, aquí el tutorial:https://t.co/WIOhqsKFBQ pic.twitter.com/6qsV1xX9Cf — RankiroJdOficial (@RankirojdR) September 9, 2025

¿Cuál es el ‘prompt’ perfecto para hacer mi figura de acción con IA?

Para crear un prompt, es necesarios que las y los usuarios sean específicos en la descripción de la imagen que quieren hacer con Inteligencia Artificial, combinando elementos de realidad con la creatividad, pero ¿cómo decirle a la IA que haga mi figura de acción?

“Crea una figura de acción comercializada a escala 1/7 del personaje de esta foto, en estilo y entorno realista. La figura debe aparecer sobre la mesa con una base circular transparente son texto.

Detrás debe aparecer una computadora mostrando en la pantalla el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Al lado de la pantalla coloca la caja de juguete al estilo “Bandai, impresa con la ilustración original, y con colores parecidos al personaje.” En la caja coloca (NOMBRE)"

Si quieres cambiar el color de la caja o la ubicación del nombre, puedes hacerlo; sin embargo, es necesario que le brindes a la Inteligencia Artificial los detalles específicos.