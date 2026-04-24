¿Fractura en la OTAN? EU amenaza con suspender a España y retirar apoyo a las Malvinas por guerra en Irán

La administración del Presidente Trump ha pasado de las críticas verbales a una estrategia de rendición de cuentas contra sus aliados. Un correo interno del Pentágono, redactado por Elbridge Colby, principal asesor de políticas de defensa, revela un plan para castigar a los socios de la OTAN que han mostrado renuencia o negativa a apoyar la guerra contra Irán.

El plan propone suspender a España de la Alianza y revertir décadas de política exterior al reconsiderar la soberanía de las Islas Malvinas en favor de Argentina, buscando eliminar lo que Washington describe como el "sentido de privilegio" de los aliados europeos.

Exclusive: Pentagon email floats suspending Spain from NATO, other steps over Iran rift, source says https://t.co/zyK304blje https://t.co/zyK304blje — Reuters (@Reuters) April 24, 2026

Para Elbridge Colby, el acceso a bases, sobrevuelo y derechos de posicionamiento (ABO, por sus siglas en inglés) es el "mínimo absoluto" que un miembro de la OTAN debe ofrecer.



El castigo a España: El Pentágono califica a España como un país "dificultoso" tras la negativa de Pedro Sánchez de usar las bases de Rota y Morón para la ofensiva. La propuesta de suspensión busca un impacto simbólico devastador, aunque militarmente sea limitado.

El Pentágono califica a como un país "dificultoso" tras la negativa de Pedro Sánchez de usar las bases de para la ofensiva. La propuesta de suspensión busca un impacto simbólico devastador, aunque militarmente sea limitado. Trump los llamó "tigres de papel": La secretaria de prensa, Kingsley Wilson, reafirmó que el Departamento de Guerra busca opciones para que los aliados "dejen de ser un tigre de papel y hagan su parte".

Malvinas: Trump tiene un aliado en Argentina

El Pentágono sugiere retirar el apoyo diplomático a las "posesiones imperiales" de Europa. Esto apunta directamente al Reino Unido y las Islas Malvinas.

Mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, es tildado de "cobarde" y "no ser un Winston Churchill" por Trump, el presidente argentino Javier Milei celebró la noticia. "Estamos progresando como nunca antes", afirmó Milei, asegurando que trabaja para que las islas regresen a manos argentinas.

Estados Unidos utiliza la soberanía del archipiélago como moneda de cambio para obligar al Reino Unido a unirse al bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.

Se acaba el apoyo entre aliados

Donald Trump ha reiterado que la Alianza se ha convertido en una "calle de un solo sentido" donde Estados Unidos protege a todos pero nadie responde. Aunque el correo de Colby no sugiere la salida de E.U. de la OTAN, sí contempla la degradación de puestos, remover a países "difíciles" de posiciones prestigiosas dentro de la estructura de mando; y el fin de la protección automática: analistas advierten que EU podría no acudir al rescate de aliados europeos en caso de ataque si estos no apoyan las operaciones en Irán.

La respuesta de los aliados: Entre el rechazo y la incertidumbre



España: Pedro Sánchez , desde Chipre, insistió en que no gobernará basándose en correos electrónicos, sino en documentos oficiales.

, desde Chipre, insistió en que no gobernará basándose en correos electrónicos, sino en documentos oficiales. Reino Unido: El gobierno de Starmer reiteró que la soberanía de las Malvinas es incuestionable y que el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial.

El gobierno de Starmer reiteró que la soberanía de las Malvinas es incuestionable y que el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial. Italia y Alemania: Han salido en defensa del pilar europeo, calificando a la OTAN como una "fuente de fortaleza" que no debe fragmentarse.