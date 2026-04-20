El expresidente y antiguo comandante de las Fuerzas Aéreas, Rumen Radev, obtuvo una victoria contundente en las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en Bulgaria de este domingo. Con el 97.5% de los votos escrutados, su partido, Bulgaria Progresista (PB), alcanza el 44.7%, lo que le otorga una mayoría absoluta de 135 escaños de los 240 que integran el Parlamento. Este resultado pone fin a un periodo de inestabilidad crónica de cinco años en los que se realizaron ocho procesos electorales.

Habrá cambios en la política exterior

Radev, conocido por su postura crítica hacia la Unión Europea y la OTAN (organizaciones de las que Bulgaria es miembro), basó su campaña en el restablecimiento de relaciones con el Kremlin. Sus propuestas incluyen:

Reapertura energética: Reanudar el flujo de gas y petróleo ruso hacia Europa.

Reanudar el flujo de gas y petróleo ruso hacia Europa. Freno militar: Oposición directa al envío de armamento del arsenal búlgaro a Ucrania, bajo el argumento de que esto prolonga la guerra.

Oposición directa al envío de armamento del arsenal búlgaro a Ucrania, bajo el argumento de que esto prolonga la guerra. Escepticismo europeo: Críticas constantes a la adopción del euro (vigente en Bulgaria desde enero de 2026) y a las políticas de energías renovables de la UE.

Impacto en la industria de defensa

A pesar de su retórica prorusa, analistas prevén un enfoque pragmático similar al del primer ministro eslovaco Robert Fico. Bulgaria es un fabricante clave de municiones de grado OTAN (155 mm). Se espera que Radev permita que empresas privadas sigan exportando armas a Ucrania a través de terceros países como Rumania, pero detendrá las donaciones directas del inventario estatal.

Voto de castigo al poder por descontento ante corrupción y alto costo de vida

La victoria de Radev se produce tras las protestas masivas de diciembre de 2025 que derrocaron al gobierno anterior debido a un presupuesto que aumentaba impuestos. La jornada electoral estuvo marcada por un operativo contra el fraude que resultó en más de 400 detenciones por compra de votos, una cifra récord comparada con las 72 detenciones de 2024. Los votantes expresaron su frustración ante la inflación derivada de la entrada al euro y la crisis demográfica que enfrenta el país.

Análisis de poder: Aunque Radev tiene los números para gobernar solo, manifestó su disposición para formar coaliciones con el fin de aprobar reformas judiciales que requieren una mayoría calificada de dos tercios. El Kremlin celebró el resultado destacando el deseo de Radev de un "diálogo pragmático", mientras que la Unión Europea envió felicitaciones institucionales subrayando la necesidad de mantener el camino europeo y la autonomía del bloque.

Reemplazo de apoyo a Rusia en Europa

Este triunfo ocurre una semana después que Putin perdiera otro aliado clave en la OTAN y la Unión Europea, Viktor Orban, quien utilizó sus votos para frenar las sanciones a Rusia y dificultar el apoyo a Ucrania.

Resultados y configuración parlamentaria

El bloque de Radev superó ampliamente a las fuerzas tradicionales que dominaron la política búlgara por décadas: