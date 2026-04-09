Crisis entre Trump y la OTAN por Irán: Acusa falta de apoyo y pone en duda la alianza militar

La relación entre Donald Trump y la OTAN atraviesa uno de sus momentos más tensos; durante una reunión en Washington con su secretario general, Mark Rutte, el mandatario expresó su molestia por la falta de apoyo de varios aliados en el conflicto con Irán.

El encuentro se realizó en la Casa Blanca y se prolongó por más de dos horas; ahí, Trump dejó claro su descontento con el papel de la alianza en la reciente crisis, en la que varios países se negaron a respaldar acciones militares o facilitar operaciones en la región.

¿Por qué Trump criticó a la OTAN?

Las tensiones se originaron tras la negativa de algunos miembros europeos a permitir el uso de su espacio aéreo o a participar en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz; esta falta de respaldo fue interpretada por Washington como un incumplimiento de compromisos dentro de la alianza.

Desde la Casa Blanca se señaló que la OTAN "fue puesta a prueba y falló"; además, Trump afirmó que la organización no estuvo presente cuando Estados Unidos la necesitó, lo que incrementó la presión sobre los aliados europeos.

Amenazas y presión sobre la alianza

En las últimas semanas, Trump ha endurecido su discurso; ha calificado a la OTAN como un "tigre de papel" y ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos abandone la alianza si no hay mayor compromiso por parte de los países miembros.

El presidente también ha insistido en que los aliados deben aumentar su gasto en defensa; su exigencia apunta a que los países destinen hasta el 5 por ciento de su PIB, argumentando que Washington ha asumido una carga desproporcionada en la seguridad global.

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Un conflicto que agrava la relación

Aunque se anunció una pausa en los ataques contra Irán bajo un alto al fuego temporal, las consecuencias del conflicto siguen marcando la relación transatlántica; diplomáticos europeos advierten que el desacuerdo podría extenderse más allá del ámbito militar.

El desacuerdo no solo involucra a Irán; también se suma a tensiones previas sobre Ucrania, gasto militar y el papel de Estados Unidos dentro de la alianza.