El Rey Carlos III visitará Estados Unidos en abril en medio de tensiones políticas

El Palacio de Buckingham confirmó la visita oficial a los Estados Unidos que el Rey Carlos III y la Reina Camilla llevarán a cabo a finales de abril, a pesar de asperezas entre el Primer Ministro británico Keir Starmer y el presidente Trump mientras continúa el conflicto de Estados Unidos con Irán.

La visita se realizará por consejo del Gobierno de Su Majestad y tras la invitación del presidente de los Estados Unidos en un momento clave de crisis energética y tensiones diplomáticas entre ambos países.

Se espera que el Rey tenga una intervención en el Congreso y asista a los eventos que conmemoran el 250.º aniversario de la independencia de EU. Este será el primer viaje de Carlos como monarca al país y la primera visita de Estado de un soberano británico a territorio estadounidense, desde la gira de la Reina Isabel II en 2007.

Controversia y tensiones políticas de Estados Unidos

El anuncio se produjo apenas unos minutos después de que el Presidente Trump lanzara otro ataque en TruthSocial contra el Reino Unido, sugiriendo que el país debería aprender a "luchar por sí mismo" y conseguir petróleo de Medio Oriente por la fuerza. La semana pasada, Trump criticó al ejército británico, calificando sus portaaviones de "juguetes" no deseados.

Sir Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, criticó la decisión de Keir Starmer de seguir adelante con la visita ante los mensajes de Trump por las diferencias sobre la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

🇬🇧🇺🇸 On advice of His Majesty’s Government, and at the invitation of The President of the United States, The King and Queen will undertake a State Visit to the United States of America. Their Majesties’ programme will celebrate the historic connections and the modern bilateral… pic.twitter.com/DY1CltXzVo — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2026

¿Cúal será el itinerario del Rey Carlos III durante la visita?

Donald Trump declaró este mes que espera con ansias el encuentro, calificando al Rey como un "amigo" y un "gran caballero". En redes sociales, el presidente especificó que la visita tendrá lugar entre el 27 y el 30 de abril, que incluirá un banquete en la Casa Blanca la noche del 28.

Aunque los detalles completos aún no se han publicado, la gira incluirá Washington D.C. Al finalizar, el Rey viajará a Bermudas (sin la Reina Camila) en lo que será su primera visita como monarca a un Territorio Británico de Ultramar.

Tensión diplomática que no se puede obviar

La visita se llevará a cabo en un delicado momento para las relaciones bilaterales de ambos países provocado por la guerra en Irán y la negativa británica de intervenir como lo solicitó Washington.

De acuerdo con una encuesta de YouGov, el 49% de los ciudadanos británicos no aprueban esa visita, mientras que solamente el 33% están de acuerdo con la decisión de la visita de Estado.

Movimiento estratégico de la Corona británica

Es bien sabida la fascinación del presidente Trump con la monarquía, herencia de su madre escocesa que le inculcó un aprecio que devino en la búsqueda de vínculos con la realeza británica. El gobierno británico parece aprovechar esta apertura del mandatario para mejorar las relaciones bilaterales en medio de la crisis energética y hostilidades diplomáticas.

