“Una Francia más fuerte”: Macron asume segundo mandato como presidente

Emmanuel Macron asumió este sábado su segundo mandato como presidente de Francia, país por el que juró trabajar sin descanso para lograr que sea “más independiente y más fuerte”.

Por la confianza otorgada por el pueblo francés, sé que estoy en deuda. Cada día del mandato que se abre, tendré una sola brújula: servir.

Durante la ceremonia de investidura en el Palacio del Elíseo, Macron afirmó que para este segundo mandato de cinco años tiene la ambición de utilizar un nuevo método, con el que podrá planificar, reformar y asociar a todos los franceses.

“Servir a nuestra patria, milagro de la voluntad y libertad de los hombres. Servir a nuestros conciudadanos cuyo sentido del deber y amor a la patria son nuestros bienes más seguros”, añadió.

El Jefe de Estado mencionó que el pueblo de Francia eligió un plan claro para su futuro, consistente en un “proyecto republicano y europeo” que permitirá progreso científico, social y ecológico en este país europeo.

Macron dice que ayudará a construir la “paz europea”

Durante la ceremonia, donde estuvieron los ex presidentes Francois Hollande y Nicolas Sarkozy, el mandatario afirmó que su legado para Francia será un país más vivo y contribuirá para tener un planeta más habitable.

Macron también hizo referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, al afirmar que en su gobierno se actuará primero para evitar cualquier escalada de violencia y ayudar a construir “una nueva paz europea”.

Declaró que en su segundo mandato trabajarán juntos el gobierno, el Parlamento, las asociaciones y los interlocutores sociales, para tomar decisiones en beneficio de los franceses.

Servir ce pays.

Servir nos concitoyens.

Servir notre jeunesse. https://t.co/4jAEldKZQy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2022

La ceremonia de investidura se realizó en el Palacio del Elíseo, Macron entró en la sala de Fiestas después de Richard Ferrand y Gérard Larcher, presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado, respectivamente.

El pasado 24 de abril, Macron logró la reelección tras vencer a la ultraderechista Marine Le Pen, con el 58.55 por ciento de los votos en la segunda vuelta, cuando la candidata alcanzó el 41.5 por ciento de los sufragios.

En 2017 asumió el primer cargo como presidente de Francia. “En estos momentos, el mundo y Europa nos necesitan más que nunca”, dijo hace cinco años.

