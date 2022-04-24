Emmanuel Macron gana elecciones en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, derrotó el domingo a su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, por un cómodo margen, según las primeras proyecciones de los encuestadores, asegurando un segundo mandato y evitando lo que habría sido un terremoto político.

Las primeras proyecciones mostraban a Macron asegurando alrededor del 58,8% de los votos. Estas estimaciones suelen ser exactas, pero pueden modificarse a medida que se vayan conociendo los resultados oficiales de todo el país.

"Quiero agradecer a todos los franceses que en la primera y segunda ronda confiaron en mí para lograr una Francia más independiente, una Europa más fuerte, a través de inversiones y cambios profundos", expresó Macron.

Ce projet, je le porterai avec vous. pic.twitter.com/DruhuhWNA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022

Le Pen califica su derrota como una “victoria brillante”

Marine Le Pen, líder política francesa, denominó su puntaje en la segunda ronda de elecciones como una “victoria brillante” pues a pesar de su derrota contra el presidente Emmanuel Macron, expresó sentirse orgullosa tras aumentar su número de votantes.

Le pen logró ganarse a una mayoría mínima de votantes de clase trabajadora para su causa, por lo que la candidata francesa prometió a sus seguidores que continuará con su carrera política pues aseguró que nunca abandonaría a los franceses.

"Esta noche, lanzamos la gran batalla por las elecciones legislativas", dijo Le Pen, quien dijo que sentía "esperanza" y pidió a los opositores del presidente que se unan a su partido Agrupación Nacional (RN).

Merci pour tout ! ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/QQrTRpe5Wc — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 24, 2022

Unión Europea aliviados tras triunfo de Emmanuel Macron

Los principales dirigentes políticos de la Unión Europea (UE) manifestaron su alivio tras la victoria de Emmanuel Macron durante las elecciones de Francia este domingo.

Para el principal aliado de Macron en el proyecto europeo, el canciller alemán, Olaf Scholz, la victoria del "querido presidente Emmanuel Macron" confirma el "fuerte compromiso" de los electores franceses con Europa. "¡Me complace que podamos seguir nuestra buena cooperación!", ha espetado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha resaltado que los ciudadanos han elegido una Francia "comprometida con una UE libre fuerte y justa". "Gana la democracia. Gana Europa. Enhorabuena Emmanuel Macron”, publicó en Twitter.

