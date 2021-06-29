Francia permite fecundación in vitro para lesbianas y solteras. El Parlamento "galo" aprobó una ley que permitirá a mujeres solteras y a lesbianas acceder a la fecundación in vitro. Eliminaron algunas de las normas más estrictas de Europa Occidental que rigen los embarazos médicamente asistidos.

La reproducción médicamente asistida se encuentra disponible para todas las mujeres en los países europeos vecinos como el Reino Unido, España y Bélgica, pero en Francia se ha efectuado un debate más amplio acerca de los derechos de los homosexuales y la comercialización de la asistencia sanitaria.

👩‍👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦Fière de mon pays qui a (enfin) ouvert l’accès à l’AMP à toutes les femmes 🇫🇷!



Pensées à @CoDubost qui s’est énormément investie sur ce texte et qui a su le défendre avec beaucoup d’émotion et de conviction ❤️.



pic.twitter.com/apmIieVHfj — Marie 🇫🇷🇪🇺💉 (@MBerthelot1807) June 29, 2021

Dicha medida forma parte de un proyecto de ley de bioética más amplio con el que también se pone fin al anonimato de los donantes de esperma, que tendrán que aceptar que se revele su identidad en caso de que sus hijos pidan conocer a su padre biológico cuando cumplan los 18 años.

En la votación final de la Cámara Baja, los legisladores aprobaron la legislación por 326 votos a favor y 115 en contra, por lo que la ley entrará en vigor una vez sea firmada por el ejecutivo.

Coralie Dubost, dipitada La République en Marche:

"Estamos aquí para votar una ley basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad".

Enfin ✊🏽❤️✊🏽

Merci @AdrienTaquet de ton investissement sans faille pendant nos 500heures de débats qui ont examiné plus de 12000 amendements, et ont enfin permis d’aboutir la #pmapourtoutes Promesse tenue :) https://t.co/puQWi4Dpey pic.twitter.com/1AYwp6tCqZ — Coralie Dubost (@CoDubost) June 29, 2021

Conforme a la legislación vigente en Francia, la fecundación in vitro sólo está disponible para las parejas de distinto sexo y únicamente por razones de infertilidad o riesgo de transmisión de una enfermedad o condición médica al niño o a alguno de los padres.

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El Senado francés, liderado por los conservadores, intentó bloquear el reembolso de la seguridad social francesa a las mujeres solteras y a las lesbianas por los embarazos médicamente asistidos, sin embargo, la Cámara Baja, en la que el partido gobernante del presidente Emmanuel Macron y sus aliados tienen mayoría, lo ha anulado.

#PMA | Grand jour, grand progrès ! Fier de cette grande avancée ! 🇫🇷pic.twitter.com/S5iCsaS3zP — Clement Beaune (@CBeaune) June 29, 2021

¿Cómo se realiza la fecundación in vitro?

La Fecundación in Vitro consta de seis fases:

1.-Estimulación del ovario con hormonas

2.-Extracción de ovocitos

3.-Inseminación de los mismos

4.-Cultivo in vitro hasta embrión en diferentes estados de desarrollo

5.-Transferencia embrionaria

6.-Congelación y descongelación de embriones en su caso.

¿Cuál es la diferencia en inseminación in vitro y artificial?

Efectividad de cada método. De las dos técnicas, la in vitro es más efectiva. "La tasa de embarazo es de entre un 39 y un 41 por ciento".

La inseminación artificial, por el contrario, "tiene una tasa de embarazo que oscila entre 13 y 15 por ciento por intento".