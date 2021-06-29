Recuperan pinturas de Picasso y Mondrian robadas en 2012

Grecia recuperó pinturas de Picasso y Mondrian que fueron robadas de su Galería Nacional en el año 2012. Estaban escondidas en las afueras de Atenas.

Recuperan obras de Picasso y Mondrian robadas en 2012

En aquella ocasión, los adrones ingresaron en la galería y arrebataron el cuadro de Picasso, "Cabeza de Mujer" de 1939, donado por el artista español en el año de 1949, además de la obra "Molino" del pintor holandés Piet Mondrian, de 1905.

Los hampones activaron el sistema de alarma de la galería en diversas ocasiones para engañar al guardia de seguridad, antes de ingresar al edificio. El guardia apagó la alarma y localizó a uno de los delincuentes a través del detector de movimiento.

Michalis Chrisochoidis, ministro de Protección Ciudadana:

"Picasso dedicó la pintura al pueblo griego. Hubo un hombre griego que se la llevó. Hubo griegos que la devolvieron".

Ayer lunes, la policía "helénica" logró el arresto de un hombre griego de 49 años, que confesó haber robado las pinturas y llevó a la policía a un bosque en las afueras de Atenas donde las tenía escondidas, según el reporte del Ministerio de Protección Ciudadana.

pinturas de Picasso y Mondrian.|REUTERS/Costas Baltas

Pinturas selladas en un paquete debajo de arbustos

El sujeto detenido señaló que un boceto del pintor italiano Guglielmo Caccia, donado a la galería en el año de 1907 y que también fue robado en el año de 2012, había sido destruido.

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Las obras de Picasso y Mondrian volverán a exhibirse en la Galería Nacional de Grecia, que reabrió sus puertas en marzo padaso tras nueve años de trabajos de renovación, y como parte de las celebraciones para conmemorar el 200 aniversario de la Guerra de Independencia griega en Atenas.

Michalis Chrisochoidis, ministro de Protección Ciudadana:

"En nuestra galería, encontrarán el lugar que merecen".

Mendoni agregó que la obra de Picasso tiene una dedicatoria del pintor hacia el pueblo griego por su lucha contra el fascismo: "Esa es la razón por la que era imposible no solo que la pintura se vendiera, sino que también fuera exhibida encualquier lugar".