No es un país en guerra, es Francia y esto es lo que pasa cuando el populismo se queda sin dinero. Francia prometió todo gratis durante décadas: Salud, universidad, subsidios, todo pagado por el Estado populista.

¿Pero sabes cómo empezó esta crisis? En septiembre, en una prepa de las afueras de París, unos muchachos salieron a la calle porque no Tenían maestro, el país de la educación gratuita sin quien diera la clase.

Y aquí viene lo importante. Piensa qué se abarató en tu vida: la pantalla, el celular, la ropa, todo lo que tiene competencia brutal donde cualquiera puede entrar a vender. Ahora piensa que se volvió completamente imposible. La casa, el doctor, la escuela exactamente los tresque más controla el gobierno.

El Estado encarece lo que controla más subsidio no es más solución, es más precio, más impuestos y una factura que siempre llega. Prueba de ello, el gobierno francés populista que se les aumentó mil 200 millones de euros al presupuesto educativo.

Y en las últimas horas el país ardió igual, los que recién salieron fueron los chalecos amarillos, los mismos del 2018, ocho años después, el mismo chaleco que reclamó: no me alcanza.

Y que quede muy claro: Los jóvenes tienen toda la razón para estar furiosos. No les alcanza para vivir ni para estudiar ni para la casa. La salida no es que dejen de protestar. ¿Es contra quién? Porque si la indignación se dirige a pedir más de lo mismo, el precio vuelve a subir y volvemos a esta calle: Francia ya está pagando esa cuenta.