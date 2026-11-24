Donald Trump encabezó la tradicional ceremonia de indulto presidencial a dos pavos en la Casa Blanca, una actividad que se realiza cada año antes de la celebración de Acción de Gracias y que permite a las aves evitar convertirse en parte de la cena de las familias estadounidenses.

Desde el Jardín Sur de la residencia presidencial, el mandatario estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y por la primera dama, Melania Trump.

Así fue el indulto a los dos pavos

Durante su intervención, Donald Trump aprovechó para enviar un mensaje a los ciudadanos con motivo de una de las festividades más importantes del país.

“En nombre de la primera dama de los Estados Unidos y de toda la familia Trump, quiero desearles a todos los estadounidenses un muy feliz Día de Acción de Gracias”, dijo el mandatario.

Los pavos elegidos para recibir el perdón en 2026 fueron Feathers y Freedom, cuyos nombres significan Plumas y Libertad, quienres proceden de una granja de Virginia Occidental y tienen un peso cercano a los 20 kilogramos cada uno.

🇺🇸 | Trump indulta a dos pavos de Acción de Gracias. pic.twitter.com/0q1FApwKqI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026

Donald Trump realizó el anuncio en tono solemne y recurrió a los poderes presidenciales para formalizar el indulto.

“Hoy continuamos lo que se ha convertido en una entrañable tradición presidencial en estos momentos, bajo los inmensos poderes que me confiere la Constitución de los Estados Unidos de América. Concederé un indulto completo, absoluto e incondicional, lo que significa que vivirán para siempre”, afirmó.

El presidente también adelantó cuál será el destino de los animales después de la ceremonia: “Después del indulto, Feathers y Freedom viajarán a Texas y vivirán sus días en soledad y paz”.

Además de agradecer a los integrantes de su equipo y a Melania Trump, el mandatario estadounidense aprovechó el encuentro para destacar los resultados de su administración y defender su gestión económica y militar.