El Frente Frío número 5 mantendrá condiciones de inestabilidad en distintas regiones de México y encenderá las alertas por bajas temperaturas en varios estados, donde el termómetro podría descender hasta los -5 grados durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país, ocasionando lluvias y chubascos en diferentes entidades.

Además, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, por lo que también se esperan precipitaciones y rachas de viento en esa región.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados?

Uno de los principales efectos del pronóstico meteorológico será el descenso de temperaturas durante las primeras horas del domingo, especialmente en las zonas serranas.

La Conagua informó que se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en las zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California.

Chihuahua.

Durango.

Zacatecas.

Estado de México.

Estas condiciones podrían provocar un ambiente frío durante la madrugada, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en las regiones donde se registren las temperaturas más bajas.

Estados que tendrán temperaturas de 0 a 5 grados

El frío también alcanzará otras entidades del territorio nacional, donde se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del domingo.

Los estados contemplados en este pronóstico son:

Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Aguascalientes.

Jalisco.

Michoacán.

Guanajuato.

Querétaro, en el sur.

Hidalgo.

Ciudad de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Aunque las temperaturas serán menos extremas que en las zonas serranas con registros bajo cero, se prevé un ambiente frío durante las primeras horas del día.

Estados con lluvias fuertes y chubascos

Además de las bajas temperaturas, el Frente Frío número 5 ocasionará precipitaciones en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Según el pronóstico de la Conagua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en: