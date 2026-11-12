Prepárate porque el clima se va a poner bastante frío y lluvioso durante este fin de semana en casi todo el país. Mientras el frente frío número 5 avanza por el Golfo de México, el frente frío 6 entra por el noroeste y se junta con aire helado.

Esta mezcla va a provocar tormentas fuertes, vientos intensos en las costas y hasta caída de aguanieve en zonas de montaña.

Estos estados tendrán más afectaciones y así es como estará el termómetro.

¿Qué causará el frente frío 5?

El recorrido del frente frío 5 por las costas del Golfo de México se va a cruzar con un canal de baja presión, provocando lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El aire frío que lo acompaña va a provocar vientos de Norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las playas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

🌧️ ¡Alerta por el frente frío 5!



Este 12 de noviembre se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas en varios estados de México.



Consulta aquí cuáles serán los más afectados. https://t.co/nwS8wWf2iX pic.twitter.com/T5CHhJ7e8t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Frente frío 6 también se acerca a México

Por otro lado, un nuevo frente frío entrará por el noroeste del país y se combinará con una circulación en la atmósfera y la corriente en chorro polar.

Esto va a causar vientos fuertes, bajón de temperatura y lluvias muy intensas en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, existiendo además la posibilidad de que caiga aguanieve en las zonas serranas de Baja California.

Lluvias y chubascos la Ciudad de México

La humedad de estos fenómenos también alcanzará la zona centro del territorio nacional.

Se esperan intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, mientras que en entidades como Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas caerán lluvias aisladas de menor intensidad.

Pronóstico de lluvias y vientos para sábado y domingo

Durante el sábado y domingo seguirán los chubascos con lluvias fuertes en el norte, afectando principalmente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sumándose Baja California y Quintana Roo el sábado, y Chiapas durante el domingo.

Habrá rachas de viento en Chihuahua, Durango, Tamaulipas y las costas de la Península de Yucatán.

🥶 La masa de aire frío asociada al #FrenteFrío 5 favorecerá un descenso de las temperaturas durante la tarde de este jueves en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.



✔️ Ante los cambios de temperatura, abrígate adecuadamente y presta especial atención a… pic.twitter.com/CEDXKI5msT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 12, 2026

Madrugadas con heladas de hasta menos 5 grados

El frío se va a sentir con mucha fuerza al amanecer durante todo el fin de semana. En la madrugada del sábado, las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán mínimas de -5 a 0 grados; para el domingo y lunes ese frío extremo llegará también a las partes altas de Zacatecas y el Estado de México, mientras que las zonas serranas de la Ciudad de México amanecerán entre los 0 y 5 grados.