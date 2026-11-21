El frío, las lluvias y las fuertes rachas de viento continuarán afectando a diferentes regiones de México este sábado 21 de noviembre, debido al desplazamiento del frente frío 8, que avanzará sobre el noroeste del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que favorecerán rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos.

Además, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas serranas de algunas entidades, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a tomar precauciones ante las condiciones climáticas.

¿Qué estados serán afectados por el frente frío 8 HOY 21 de noviembre?

El frente frío número 8 se desplazará sobre el noroeste de México y ocasionará lluvias, chubascos y rachas fuertes de viento en esa región.

Sin embargo, las precipitaciones no se limitarán a esta zona, pues otros sistemas atmosféricos también favorecerán lluvias en diferentes estados del país.

Estos son los pronósticos de precipitación para este sábado:

Lluvias fuertes:

Guerrero.

Veracruz.

Intervalos de chubascos:

Baja California.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas:

Baja California Sur.

Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Hidalgo.

Puebla.

Tlaxcala.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta -10 grados HOY?

Las bajas temperaturas también serán protagonistas del pronóstico meteorológico. La Conagua informó que durante la madrugada de este sábado se registrarían temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas serranas de dos entidades.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas:

De -10 a -5 grados: zonas serranas de Durango y Baja California.

De -5 a 0 grados: zonas serranas de Chihuahua.

De 0 a 5 grados: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué otros sistemas provocarán lluvias en México?

El pronóstico de la Conagua también señala que el frente frío número 6 permanecerá estacionario al oriente del golfo de México y, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales fuertes en el sur de Veracruz.

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.