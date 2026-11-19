Apenas estamos resintiendo los efectos de los otro frentes fríos y el clima vuelve a verse amenazado por otro más. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional oficial confirma la llegada del frente frío 8 que ingresará por la frontera norte y provocará rachas intensas de viento, además de chubascos y lluvias fuertes en distintos estados durante los próximos días.

¿Cuándo entra exactamente y qué zonas sentirán sus efectos?

Fecha exacta en que llega el nuevo frente frío 8 a México

El sistema comenzará a acercarse al territorio nacional entre las 8:00 de la mañana de este jueves 19 y las 8:00 de la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026.

Será precisamente durante el transcurso del viernes 20 cuando el frente frío ingrese al país y comience a moverse lentamente.

🥶 Los frentes fríos 6 y 7 mantendrán bajas temperaturas en el país.

En CDMX se esperan 10 °C por la mañana, una máxima de 19 °C y lluvias aisladas.



Protección Civil activó alerta amarilla en seis alcaldías y recomienda abrigarse bien



🗣️: Martha Espinosa



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¿Dónde impactará primero el frente frío 8?

Durante su acercamiento entre este jueves y la mañana del viernes, el sistema se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar.

Esta combinación provocará rachas fuertes de viento en el noroeste de México y chubascos en Baja California.

¿Por dónde va a avanzar el frente frío 8?

Del viernes 20 al sábado 21 de noviembre, el frente frío seguirá moviéndose de manera pausada sobre los estados del noroeste mexicano.

Al combinarse con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá las rachas fuertes de viento y dejará lluvias aisladas en esa misma región.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes?

Para el domingo 22 de noviembre, el sistema frontal se extenderá sobre el norte de México y entrará en contacto con un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical y divergencia en altura. Esto ocasionará chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, noreste y oriente de la República Mexicana.

¡A sacar la chamarra y el gorro!



El descenso de temperatura ya se siente con fuerza en el sur y en el Valle de México, donde las autoridades activaron la alerta amarilla ante pronósticos de entre 4 y 6 grados en varias alcaldías de la #CDMX.



Ante el amanecer helado, el llamado… pic.twitter.com/hZjc1x5fko — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Entrada de humedad dejará lluvias en el centro y sur

Al mismo tiempo que llega el frente frío, el ingreso de humedad que viene del océano Pacífico y del Golfo de México provocará lluvias e intervalos de chubascos en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.