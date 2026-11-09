Clima en México HOY: frente frío 4 provoca lluvias, heladas y bajas temperaturas este 10 de noviembre

México tendrá un martes 10 de noviembre con condiciones meteorológicas contrastantes: mientras algunas regiones enfrentarán temperaturas de hasta -5 grados durante la madrugada, otras tendrán lluvias fuertes y máximas de hasta 40 grados por la tarde.

El frente frío número 4 mantendrá su influencia del clima sobre el golfo de México y favorecerá precipitaciones en el noreste, oriente y sureste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas más bajas se esperan en las zonas serranas.

¿Dónde hará más frío este martes 10 de noviembre?

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se pronostican para las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mientras tanto, las regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca podrían registrar valores de entre 0 y 5 grados.

En contraste, el ambiente será caluroso durante la tarde en entidades del Pacífico, donde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.

Frente frío 4 provocará lluvias fuertes en estos estados

Las precipitaciones más intensas, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, se esperan en el norte de San Luis Potosí, norte y sur de Tamaulipas, norte y sur de Veracruz, oriente de Quintana Roo y sur de Chiapas.

También habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas de 12 a 14 grados como mínima y de 24 a 26 como máxima en la Ciudad de México.

El Estado de México tendrá intervalos de chubascos, mientras que en la capital se pronostican lluvias aisladas, posiblemente acompañadas de descargas eléctricas.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/2C8setCZia — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026

El SMN advierte que las precipitaciones fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, además de que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.