¿Cómo pasó? Ladrones roban 50 mil cervezas en California con documentos falsos

Parece sacado de una película de Hollywood, pero esto es completamente real. Un grupo de ladrones ejecutó uno de los robos más insólitos de los últimos tiempos: se llevaron nada más y nada menos que 50 mil cervezas Pabst Blue Ribbon (PBR) de un centro de distribución en Montclair, California.

¿Cómo lo hicieron? Los ladrones se presentaron en las instalaciones con documentación falsa, convencieron al personal, llenaron su propio tráiler con 1,600 cajas de cerveza y simplemente... se fueron. Sin disparos, sin persecuciones, sin drama. Solo 50,000 latas de PBR desaparecidas en el aire.

Pero la historia no termina ahí. La respuesta de Pabst Blue Ribbon en redes sociales se robó casi tanto protagonismo como la cerveza misma. En lugar de un comunicado serio y corporativo, la marca lanzó un mensaje directo al ladrón que se volvió viral al instante