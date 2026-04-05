Sábado de Gloria bajo hielo: granizada colapsa drenajes y provoca caos en Tlaxcala

Una intensa granizada sorprendió a habitantes de Tlaxcala durante este Sábado de Gloria, provocando severas afectaciones en distintos municipios como Panotla y la capital del estado.

La acumulación de hielo colapsó drenajes, generó inundaciones en calles y viviendas, y activó de inmediato a cuerpos de emergencia, quienes desplegaron operativos para atender reportes y prevenir mayores riesgos a la población.

Activan cuerpos de emergencia para atender la intensidad del fenómeno

Ante la intensidad del fenómeno, autoridades activaron a todos los cuerpos de emergencia, quienes se mantienen en coordinación con el gobierno estatal para atender los reportes ciudadanos.

Usuarios reportan fuerte granizada en Tlaxcala, Tlaxcala hay inundaciónes en la zona y por riesgo de colapso del Techo fue cerrada Bodega Aurrera. pic.twitter.com/PHOFHsFue4 — hermes (@vialhermes) April 5, 2026

Elementos de Protección Civil realizan recorridos de supervisión, mientras que la policía municipal brinda apoyo y asistencia en diversos puntos afectados.

Granizada colapsa drenajes y activa operativo de emergencia en Tlaxcala

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en la colonia Centro de Tlaxcala capital se reportaron inundaciones en el mercado municipal debido a la acumulación de granizo.

También se registró el colapso de una barda sobre una camioneta tipo, sin personas lesionadas, únicamente daños materiales. La zona fue acordonada en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil municipal y la Guardia Nacional para evitar riesgos.

Asimismo, maquinaria de la Secretaría de Infraestructura fue movilizada para retirar escombros, liberar banquetas y restablecer parcialmente la circulación vehicular.

En otro punto, se atendió un reporte por presunto colapso de techumbre en una tienda de autoservicio; sin embargo, al arribar al lugar, el gerente informó que no hubo daños estructurales.

Las lluvias también provocaron la caída de un árbol sobre la avenida Guillermo Valle, el cual fue retirado por personal de emergencia para restablecer la circulación.

En el municipio de Nativitas, otro árbol cayó sobre la autopista México–Puebla, a la altura de San Rafael Tenanyecac, donde también se realizaron labores para despejar la vialidad.

#LoÚltimo | Granizada de Sábado de Gloria en Tezoquipan, municipio de Panotla, Tlaxcala. El granizo tapó el drenaje en casas y calles.



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Además, se reportó la caída de un rayo sobre el campanario de la iglesia de la colonia Santa Elena, en la comunidad de Santiago Michac, por lo que elementos de Protección Civil mantienen recorridos de verificación en la zona.

Las autoridades continúan con recorridos permanentes para evaluar daños y brindar atención oportuna a la ciudadanía, con el objetivo de evitar mayores afectaciones tras este fenómeno meteorológico.