Notas
-
Playas vacías y chapopote: el golpe que amargó la Semana Santa en Veracruz
Palaperos reportan baja afluencia turística y temen daño ambiental mayor por presencia constante de chapopote en la costa de Veracruz.
-
Joven de 17 años sigue desaparecida en San Mateo del Mar, Oaxaca; rescatan a dos menores
Una joven de 17 años sigue desaparecida en el mar de San Mateo del Mar, Oaxaca. La Marina mantiene el operativo tras cinco días de búsqueda; rescatan a dos menores.
-
Sorpresa gigante en Oaxaca: cocodrilo de casi 3 metros aparece en plena playa
Un cocodrilo de casi 3 metros sorprendió a turistas en Playa Bacocho, Oaxaca. El reptil habría salido por mar de fondo y fue reubicado por autoridades.
-
¿Qué es el mar de fondo? El fenómeno marino que provoca olas peligrosas sin tormenta
Puede aparecer sin lluvia ni viento fuerte y tomar por sorpresa en la playa. Esto es lo que debes saber del mar de fondo antes de acercarte al mar.
-
Murió como héroe: salvó a 4 niños y perdió la vida en el mar de Caborca, Sonora
Un hombre de 35 años murió tras rescatar a cuatro menores del mar en Caborca, Sonora; Gilberto Contreras se fue como un héroe.
-
¿Habrá más días de descanso? Esta es la fecha exacta en la que terminan las vacaciones de Semana Santa 2026
Comienza la cuenta regresiva para el regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa 2026, pero ¿en qué fecha terminan los días de descanso?