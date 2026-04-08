Fuego y explosiones: Esto fue lo que se vivió en El Salto, Jalisco tras incendio en una chatarrera

La noche de este martes, el pánico se apoderó de los habitantes de la colonia Villas Guadalupe cuando se desató un voraz incendio en una chatarrera de El Salto, Jalisco; un siniestro que no solo tiñó el cielo de humo, sino que activó de inmediato a múltiples cuerpos de emergencia de la región metropolitana.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el fuego comenzó en un extenso terreno, situado en la intersección de la Avenida Tabachines y el Nuevo Periférico. La magnitud del desastre fue tal que las llamas alcanzaron cerca de 10 metros de altura, generando una intensa columna de humo visible desde varios puntos del municipio y encendiendo las alarmas de la población jalisciense.

#ATENCIÓN | Un incendio de gran magnitud sorprendió la tarde de este martes en una chatarrera de El Salto, #Jalisco.



Las llamas alcanzaron varios metros de altura y movilizaron a bomberos y Protección Civil, quienes tras horas de labor lograron sofocar el fuego.



No hubo… pic.twitter.com/efQNc4I4kk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Cómo se vivió el incendio en la chatarrera de El Salto?

Para los vecinos de zonas aledañas como San José del Castillo, los momentos de tensión fueron agudos. Testigos presenciales relataron con angustia que se escuchaban fuertes explosiones por chatarra provenientes del interior del inmueble comercial.

Este factor complicó los primeros minutos de la emergencia, ya que la incertidumbre sobre el tipo de materiales acumulados generó temor. Además, la situación cobró especial urgencia debido a que el predio siniestrado se encuentra justo a un costado del CECyTEJ plantel El Salto, lo que aumentó la premura de las autoridades por confinar el fuego antes de que el daño estructural alcanzara las instalaciones educativas.

🚨 #AlertaADN



🔥🚒 Se registra un incendio en un depósito de chatarra ubicado en el pueblo de San José del Castillo, en El Salto, Jalisco pic.twitter.com/lBCgrfNhZZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

Cierres viales y postura del Gobierno Municipal

Ante la magnitud del siniestro, el Gobierno Municipal de El Salto emitió un aviso urgente a la ciudadanía. Personal de la Dirección de Movilidad se desplegó en la zona para implementar un cierre vial preventivo sobre la Avenida Hidalgo, específicamente a la altura de Cima Serena.

Como medida de precaución, las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona siniestrada y tomar rutas alternas para no entorpecer el paso de los vehículos de rescate.

Cifra oficial: Sin heridos tras la emergencia en Jalisco

Afortunadamente, tras varias horas de trabajo ininterrumpido en la zona, el operativo rindió frutos. La rápida y heroica intervención de los bomberos municipales y de la unidad estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco fue fundamental para evitar una tragedia mayor.

Alrededor de las 20:30 horas, el incendio en la chatarrera fue declarado oficialmente controlado. Sin embargo, los ‘traga humo’ continuaron en el sitio realizando exhaustivas labores de enfriamiento y remoción de escombros, un protocolo estrictamente necesario para evitar que las brasas se reavivaran.

🔴#ALMOMENTO | Se registra un incendio en un negocio ubicado en Tabachines y Nuevo Periférico en la Col. Villas de Guadalupe en el municipio de El Salto. Testigos refieren que se escuchan explosiones por las chatarras que se encuentran al interior del lugar. pic.twitter.com/hAP5v6DqEF — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 8, 2026

Hasta el cierre de esta nota, se confirmó que el evento concluyó sin personas lesionadas, aunque el saldo material incluye un número aún indeterminado de vehículos afectados por la radiación térmica.

¿Qué originó las llamas en Avenida Tabachines?

Hasta el momento, las causas del incendio son un misterio. Los peritos especializados ya laboran en el lugar para determinar qué detonó la emergencia.

Cabe recordar que en estos primeros días de abril, el Gobierno ha emitido alertas por intenso calor, sequedad y fuertes ráfagas de viento en el Área Metropolitana de Guadalajara. Estas condiciones climáticas suelen propiciar y acelerar catástrofes de este tipo, por lo que la rápida contención lograda por las autoridades representa un verdadero éxito operativo.

En Azteca Noticias seguiremos el avance de los peritajes para informarte de primera mano sobre las conclusiones de este suceso.