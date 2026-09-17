Notas
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Capturan a “El Fiera” y “El Coreano” por extorsiones a 77 sucursales de carne
Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, presuntamente realizaban extorsiones a sucursales del sector cárnico, a través de plataformas de internet.
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"Venía por mi hermana, pero no como hubiera querido": Hallan sin vida a estudiante de medicina desaparecida en Jalisco
La joven de 22 años Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina, estuvo desaparecida en Jalisco. Su familia confirmó su fallecimiento.
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Riñas y ataques con arma blanca dejan tres heridos en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Una jornada de violencia por agresiones con armas blancas se registró en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara; dejó un saldo de tres heridos.
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Desaparece en Jalisco estudiante de medicina Karla Margarita: dejó su casa en Guanajuato para ser doctora
La estudiante de medicina, Karla Margarita Pérez Jiménez, está desaparecida en Jalisco tras salir de Guanajuato. Al parecer fue vista cerca de la escuela.
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Noche de accidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Volcadura y atropellado en Tlaquepaque
Dos incidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejaron una volcadura y, lamentablemente, una persona atropellada; esto sucedió.
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VIDEO | ¡Como Juan Escutia! Lanzan a niño de un balcón en Jalisco en pleno 15 de septiembre
¿Qué pasó con el niño? Video del momento exacto cuando el menor fue lanzado desde un balcón en pleno 15 de septiembre en Jalisco como si fuera Juan Escutia.