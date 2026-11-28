Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este sábado 28 de noviembre de 2026 el extremo oriente de Rusia, con epicentro en tierra firme dentro de la península de Kamchatka, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 13:15 horas UTC, equivalentes a las 07:15 horas del tiempo del centro de México y a la 01:15 de la madrugada del domingo en horario local de Kamchatka.

Las coordenadas del evento se localizaron en los 53.719 grados de latitud norte y 158.079 grados de longitud este, situando el punto de origen a 62 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Yélizovo y a unos 81.5 kilómetros en la misma dirección de Petropávlovsk-Kamchatski, capital administrativa de la región.

Profundidad del movimiento y actividad sísmica global

Un elemento clave que mitigó la percepción violenta en las zonas urbanas cercanas fue la profundidad del temblor, estimada en 188 kilómetros.

En sismología, los movimientos de profundidad intermedia suelen disipar gran parte de su energía antes de alcanzar la superficie terrestre, lo que disminuye de manera considerable su potencial destructivo en comparación con los sismos superficiales.

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Se registra un #sismo de magnitud 6.7 [PRELIMINAR - 🤖 CÁLCULO AUTOMÁTICO] en el sur de la 📍 península de #Kamchatka, 🇷🇺 #Rusia.



📅 28/Nov/2026 | 13:15 [Hora Internacional]



⏬️ Profundidad ≈ 135 km



🟢 Se estima que haya moldeado… pic.twitter.com/9dE686Hs9e — SASSLA (@SasslaMx) November 28, 2026

El movimiento en territorio ruso encabezó la actividad telúrica internacional de este sábado, jornada en la que también se reportaron temblores moderados en distintas zonas del Cinturón de Fuego del Pacífico, entre ellos uno de magnitud 5.2 en San Antonio de los Cobres, Argentina, otro de 5.1 en la provincia de Phôngsali, Laos, además de movimientos de entre 4.5 y 4.8 en Nueva Zelanda, Indonesia, Chile, Tonga y las islas Izu de Japón.