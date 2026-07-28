De Asia a América: Los terremotos más fuertes en lo que va del 2026; magnitudes y países afectados

Durante los primeros meses del 2026, la actividad sísmica alrededor del mundo ha mantenido alerta a millones de personas debido a los fuertes terremotos que se han registrado en Japón, México, Venezuela, entre otros. Te compartimos los sismos más intensos en lo que va de este año.

De 7.5 de magnitud: Terremotos más fuertes en 2026

Recuento global. En los primeros siete meses del 2026,intensos terremotos sacudieron distintas partes del mundo, afectando a millones de personas debido a la magnitud que alcanzaron estos movimiento telúricos.

Uno de los casos más escuchados fueron los 5 fuertes sismos registrados en el Cinturón de Fuego del Pacífico en menos de 24 horas, una noticia que alteró a miles de personas.

Terremotos que sacudieron el Cinturón de Fuego en junio 2026:

Sismo en Perú de magnitud 4.9

El sismo en Perú registró una magnitud de 4.9. El epicentro ocurrió a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo; el movimiento se sintió muy poco.

A diferencia de Estados Unidos, el temblor en Perú no dejó daños materiales ni personas heridas debido a que el foco sísmico fue sumamente profundo, lo que amortiguó la onda expansiva en la superficie.

Sismo en California, Estados Unidos, de magnitud 5.6

El sismo en Estados Unidos ocurrió a unos 10 kilómetros de Redwood Valley, una zona boscosa ubicada en la parte septentrional de la Bahía de San Francisco, al norte de California.

Fue percibido de forma moderada a fuerte en distintas comunidades rurales como Fort Bragg y

Sismo en Japón de magnitud 6.9

El sismo en Japón se registró en la zona costera al norte del país, localizándose a 50 millas de la costa oriental Iwate. Usuarios compartieron videos en redes sociales.

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros; se descarta riesgo de tsunami.

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud

El martes 28 de julio 2026, se registró un terremoto en Japón de 7.1 magnitud que dejó edificios colapsados y miles de hogares sin electricidad en la ciudad de Kumamoto. Además provocó graves daños en un centro comercial.

Imágenes aéreas muestran que varios edificios estaban en llamas, e incluso una locomotora de tren volcada al lado de las vías a raíz del fuerte sismo. Personal de emergencia trata de sofocar las llamas que se elevaban desde las esculturas calcinadas.

Terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 de magnitud

El "doble terremoto" en Venezuela, registró un sismo principal de 7.2, mientras que el segundo temblor alcanzó una magnitud de 7.5; el movimiento telúrico ocurrió con tan solo 39 segundos de diferencia, provocando una tragedia en este país.

El terremoto más fuerte de México en lo que va del 2026

A lo largo de este años, se han registrado varios movimientos telúricos en distintas regiones de la República Mexicana; sin embargo, el terremoto más fuerte que ha sacudido a nuestro país en lo que va del 2026 ocurrió en Chiapas, pero ¿cómo fue y cómo afectó el estado?

El pasado 17 de julio 2026, un fuerte sismo de 7.4 de magnitud sacudió Chiapas, provocando más de 170 replicas a lo largo del día.