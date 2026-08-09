¡No salgas sin paraguas! Lluvias y granizo azotan la CDMX este domingos; lista de alcaldías afectadas

No te vayas a mojar. La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla debido a las fuertes lluvias que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este 9 de agosto 2026; estas son las alcaldías afectadas.

Las lluvias en CDMX podrían estar acompañadas de la caída de granizo, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de CDMX este domingo

Estas son las ocho alcaldías que serán afectadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México; te compartimos la lista oficial de las zonas con tormentas.



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las lluvias en CDMX comenzaron desde las 13:15 horas y podrían extenderse hasta las 23:00 horas des este domingo 9 de agosto 2026; se recomienda tomar las precauciones necesarias al caminar o conducir en calles de la capital del país.

Después de la 16:00 horas, se espera que la temperatura de la Ciudad de México será alrededor de las 25 ° C, acompañado de fuertes lluvias.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿En qué otras regiones de México habrá fuertes lluvias hoy?

¡A sacar el paraguas y el impermeable! Para este domingo se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMI).

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se pide a la población tomar precauciones al salir a la calle en esas entidades.