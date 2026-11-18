¡Atención, capitalinos! Una fuga de gas mal atendida dentro de casa o de cualquier otro inmueble, puede convertirse en un riesgo mortal para tu familia o seres queridos, por ello es importante saber cómo identificarlas y qué hacer en caso de detectar una falla; esto es todo lo que debes saber.

En los últimos días la Ciudad de México ha registrado diversos casos de intoxicación y explosiones por fugas de gas.

¿Cómo detectar una fuga de gas en casa? Pasos para hacerlo de forma segura

Para detectar una fuga de gas en casa de manera segura, es importante identificar las señales de alerta, así como aplicar los métodos de comprobación sin exponerte a riesgos, pero ¿cómo revisarlo?

Prepara una mezcla de agua con bastante jabón líquido o en polvo.

Con ayuda de una esponja, moja un poco las válvulas, uniones, reguladores y mangueras de instalación.

Si aparecen burbujas que se forman en las conexión, significa que existe un escape de gas.

Si detectas un fuerte olor a gas dentro de tu casa, es vital que evites prender cerillos, encendedores, veladores o incluso sacar tu teléfono celular.

Consejos para prevenir una fuga de gas en casa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos clave para prevenir fugas de gas en CDMX; toma nota.

Utiliza mangueras especiales para Gas, no para agua, sujetarlas con abrazaderas.

Aplica agua y jabón en las tuberías y llaves para comprobar su existencia.

Evitar colocar material combustible encima o junto a cilindros: bolsas de plástico, trapos, cajas, etc..

Revisa que los tanques e instalaciones de Gas estén en buenas condiciones.

Para prevenir riesgos de incendios e intoxicaciones por #FugasdeGas, recuerda que es importante utilizar mangeras especiales en las instalaciones y, periódicamente, comprobar que no hay fugas utilzando agua y jabón. 📞 Ante una emergencia, llama de inmediato al 9-1-1. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2026

¿Qué hacer en caso de detectar una fuga de gas en CDMX?

¡No entres en pánico! Ante una posible fugas de gas en CDMX lo más importante es actuar de inmediato para evitar una explosión o intoxicación.

Cierra la llave del tanque de gas o la llave de paso principal, siempre y cuando no corras riesgos.

No conectes, desconcentres, ni utilices interruptores de luz, aparatos eléctricos, teléfonos celulares, cerillos, encendedores o velas dentro de la zona de riesgo.

Sal del inmueble de inmediato junto con tu familia, niños y mascotas.

Evita No entrar nuevamente al inmueble hasta que las autoridades o los servicios de emergencia indiquen que es totalmente seguro.

Si detectas una fuga de gas debes alejarte del lugar y comunicarte rápidamente con las autoridades correspondientes.

Descarga la "Guía para el manejo seguro del gas" para identificar los principales factores de riesgo a los que estamos expuestos por el uso y almacenamiento. Incluye información importante sobre: ➡️ Características del gas LP y su combustión ➡️ Prevención de fugas ➡️ Revisión de cilindros y tanques estacionarios ➡️ Fuentes de ignición ➡️ Daños a la salud ➡️ Recomendaciones en caso de fuga ➡️ Recomendaciones en caso de incendio ➡️ Teléfonos y contactos de emergencia Recuerda que, cuando se trata de tu seguridad, no debes dejar nada al azar. 🔗https://t.co/o0bJHHlXYa En #LaCapitalDeLaTransformación #TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2026

Números de emergencia para reportar una fuga de gas en CDMX

¡Agrégalo a tus contactos! El número de emergencia para reportar una fuga de gas en CDMX es al 9-1-1, ellos podrán brindarte asistencia y enviar elementos para solucionar la situación.