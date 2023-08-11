Se lleva a cabo funeral del candidato asesinado en Ecuador

Se llevó a cabo una misa para dar el último adiós a Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador, asesinado el miércoles cuando salía de un evento de campaña.

Compañeros de partido Construye, al que pertenecía Villavicencio realizaron por su parte un acto público en honor al candidato, en el Centro de Convenciones de Quito. La compañera de fórmula de Villavicencio, Andrea González habló ante la audiencia, portando un chaleco antibalas.

Mientras tanto la familia del candidato Villavicencio, celebró una misa en la capilla del cementerio Monte Olivo, donde finalmente fue sepultado, en todo momento hubo presencia policíaca y de seguridad resguardando la zona.

Gloria Valencia, madre del candidato dijo en medio del funeral: "Mi hijo deja un legado de lucha, de transparencia, de sacrificio, toda esa lucha y todo lo que él hizo, espero que eso no sea una mercancía para hacer usufructo de todo eso".

¿Quién fue Fernando Villavicencio?

Villavicencio, fue periodista que investigaba temas de corrupción y también fue diputado. Su asesinato ocurrió cuando salía de un evento de campaña, la noche del miércoles. A pesar de su equipo de seguridad, los disparos lograron alcanzarlo.

El asesinato de Villavicencio ocurre en medio de una ola de violencia que sacude a Ecuador desde hace un par de años, la cual se atribuye a la presencia de grupos del crímen organizado procedentes de Colombia e incluso de México.

La investigación del asesinato

Hasta el momento la investigación se centra en seis ciudadanos colombianos, que están detenidos porque tendrían relación con el asesinato de Villavicencio y que según la policía pertenecen a grupos del crimen. Por lo pronto ya fueron acusados de tráfico ilícito de sustancias. Y entre sus antecedentes habrían tambien cometido actos delictivos en Ecuador y Colombia. De hecho dos de ellos ya habian sido detenidos por robo, pero fueron liberados.

#ATENCIÓN | Autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos confirmaron que en las últimas horas fueron capturadas cuatro personas más implicadas en el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, todos ecuatorianos.



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Todos los sospechosos tenían antecedentes penales en Ecuador y Colombia, dijo un portavoz de la policía ecuatoriana.

Otro sospechoso del crimen murió por las heridas sufridas en un tiroteo con las autoridades el miércoles.

Según la investigación los detenidos habrían sido los autores materiales pero falta dar con los autores intelectuales, es decir quiénes ordenaron el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

¿Cuándo son las elecciones en Ecuador y quiénes son los candidatos?

Las elecciones presidenciales en Ecuador están programadas para el 20 de agosto, se trata de elecciones anticipadas. Quien resulte ganador solo gobernará un año y medio para terminar el período del actual presidente Fernando Lasso.

Estos son los 7 candidatos y sus compañeros de fórmula

Yaku Pérez y Nory Pinela

Daniel Noboa y Verónica Abad

Luisa González y Andrés Arauz

Jan Topic y Diana Jácome

otto Sonnenholzner y Érika Paredes

Bolívar Armijos y Linda Romero

Xavier Hervas y Luz Marina Vega

Con información de agencias.