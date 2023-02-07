Rescatan a futbolista Christian Atsu de escombros por sismo en Turquía

El futbolista Christian Atsu, exjugador del Málaga, fue rescatado con vida de entre los escombros de un edificio donde quedó atrapado tras los fuertes sismos que se registraron en Turquía.

El equipo Hatayspor, donde juega actualmente, compartió la noticia de su rescate a través de sus redes sociales, donde informó que el futbolista se encontraba con algunas heridas.

“Christian Atsu ha sido rescatado con heridas. Nuestro director deportivo, Tanner Savut, sigue desgraciadamente bajo los escombros”, compartió el club de futbol en su mensaje sin dar más detalles sobre el estado de salud del jugador.

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.



Let’s continue to pray for Christian🙏🏽 — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 7, 2023

Además de Christian Atsu, otros dos jugadores y dos miembros del cuerpo técnico también fueron rescatados de entre los escombros que dejó el fuerte sismo en Turquía.

Previo a su rescate, el club Málaga, del que Christian Atsu formó parte en 2016, compartió un mensaje lamentando la noticia de que se encontraba atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado por el sismo en Turquía.

“Medios de comunicación de Turquía señalan que Christian Atsu, exjugador malaguista, se encuentra atrapado bajo escombros tras un terremoto de 7.7 grados. Nuestros pensamientos están con él y su familia en estos momentos de terrible angustia”.

Terremoto en Turquía deja 6 mil muertos

Autoridades de Turquía informaron que más de seis mil 300 personas murieron y miles resultaron heridas después del terremoto; en tanto, el número de muertos en Siria es de al menos mil 782. Este sismo es considerado uno de los más fuertes en los últimos 100 años en la región.

Los hospitales en Turquía y Siria se encuentran saturados debido a la cantidad de heridos que dejó el sismo. Según los medios locales, hay 30 mil 474 heridos en los dos países.

Se estima que en Turquía se derrumbaron al menos cinco mil 775 edificios en las 10 provincias donde se sintió el fuerte temblor, indicó Orhan Tatar, director general de la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).