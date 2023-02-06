Un sismo de magnitud 7.8 se registró al sureste de Turquía la madrugada de este lunes, pero la fuerza del movimiento afectó Siria, Irak y Líbano; sin embargo, cuando equipos de emergencia realizaban labores de rescate, se registró otro terremoto de magnitud 7.5, lo que ha dejado miles de muertos.

El segundo sismo golpeó la región central de Turquía, se produjo a 67 kilómetros al noreste de Kahramanmaraş, a una profundidad de dos kilómetros, confirmó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés).

Los dos terremotos dejaron más de tres mil 400 muertos solo en Siria y Turquía, así como un gran número de heridos y desaparecidos; pero las cifras podrían aumentar en las próximas horas.

OTAN y Unión Europea ofrecen ayuda tras los sismos en Turquía

Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, dio a conocer que nueve mil efectivos realizan labores de búsqueda y rescate de los ciudadanos que permanecen en los edificios derrumbados.

“Se han comenzado a establecer contactos con nuestro país para la ayuda internacional. Además de la OTAN y la Unión Europea, recibimos ofertas de ayuda de 45 países”, añadió Erdogan.

Un poderoso #terremoto de 7.8 en #Turquía dejó tragedia y devastación; mil 600 muertos hasta el momento.



Además, en #Siria se registran más de 800 víctimas y miles de heridos.



El reporte de @vm_lara en @HechosAM. pic.twitter.com/sQcpYv8DkQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

El primer terremoto, de magnitud 7.8, se percibió en Líbano, Chipre e Israel; pero Turquía tuvo los mayores daños pues afectó 10 ciudades: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir y Kilis.

Hasta ahora, se han sentido al menos 120 réplicas, las más fuertes de magnitud 7.5 y de 6.7, las cuales se extendieron a lo largo de más de 300 kilómetros en el sur de Turquía.

En redes sociales circulan videos del sismo, en una de las grabaciones se observa el momento en que un edificio colapsa por el fuerte movimiento, mientras algunas personas en la calle corren para ponerse a salvo.

An impresive video, associated to an aftershock rather than the mainshock #deprem pic.twitter.com/2ty5HipHoi — EMSC (@LastQuake) February 6, 2023

También hay imágenes del desastre, donde se aprecian edificios totalmente destruidos y equipos de rescate que tratan de recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros.

|Reuters

Después de la tragedia, el Papa Francisco dijo que estaba “entristecido” por los numerosos muertos que dejó el sismo en Turquía y Siria. “Encomendando a la misericordia del Señor a cuantos han muerto, rezo por todos los que participan en las operaciones de rescate”, agregó.

Estoy profundamente entristecido por las numerosas vidas humanas perdidas a causa del terremoto en #Turquía y #Siria. Encomendando a la misericordia del Señor a cuantos han muerto, rezo por todos los que participan en las operaciones de rescate. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 6, 2023

¿Qué países enviarán ayuda a Turquía luego del terremoto?

China expresó sus condolencias y confirmó que enviará ayuda humanitaria a Siria y Turquía. Un portavoz de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional dijo que el gobierno chino está en comunicación con los países afectados.

Naciones como México, Grecia, Rusia, Bélgica y España ya enviaron ayuda humanitaria, y se espera que al menos 40 naciones más lo hagan.

Europa activó de emergencia el satélite Copérnico, para poder mapear la zona y establecer los puntos de rescate, tarea que se complica debido al clima gélido invernal de la región.

