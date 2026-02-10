¿Quedará libre conductora acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa?

El 3 de enero de 2026 un motociclista identificado como Roberto Hernández perdió la vida al ser arrastrado por un automóvil en la alcaldía Iztapalapa, hechos que causaron indignación porque la situación quedó grabada y el video se difundió en redes sociales.

A pesar de la grabación, ese día la persona que conducía se dio a la fuga. Las autoridades comenzaron con la búsqueda de la misma y después se supo que se llamaba Gaby “N” , una mujer que hasta apenas fue detenida y puesta a disposición.

Grabaron a mujer arrastrando a motociclista en Iztapalapa

Otros conductores que estaban cerca del automóvil que atropelló al motociclista grabaron cuando un vehículo azul llevaba en el chasis el cuerpo de un motociclista, a quien minutos antes había atropellado, pero en lugar de detenerse, siguió su camino.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. El video del momento causó indignación social y también fue clave para la detención de la presunta responsable, quien fue ubicada a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Gaby “N” por matar a motociclista en Iztapalapa?

Gaby “N” es acusada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y los agentes la trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

El Código Penal para el Distrito Federal establece que la persona que cometa este delito podría recibir una condena de 20 a 50 años de prisión.

Consultado por Fuerza Informativa Azteca (FIA), el abogado Víctor Manuel Sandoval León explicó que este caso puede partir desde un homicidio culposo, porque “ella no salió de su casa pensando en que iba a matar a alguien”.

“El doloso sí requiere que haya una premeditación, que haya una ventaja”, comentó el abogado, pero aclaró que será un juez quien tendrá que valorar las circunstancias de los hechos cómo sucedieron.

También explicó que en este caso, “habría que acreditar si ella supo que en el transcurso de la marcha del vehículo llevaba un cuerpo debajo”.

¿Gaby “N” podría llevar su proceso en libertad tras atropellar a motociclista en Iztapalapa?

“El hecho de haber atropellado a ese señor y de no quedarse para auxiliarlo y de no detener la marcha del vehículo y eso es una agravante. Ese homicidio culposo se puede volver doloso de acuerdo a lo que se ven en los videos”, comentó el abogado.

Ahora bien, de acuerdo con el especialista, “es importante saber que cuando hay un homicidio culposo, pues hay beneficio de la libertad en el entendido de que, pues no es no está catalogado como los de los delitos que ameriten presión preventiva oficiosa, pero por el hecho de haberse dado a la fuga y ahorita haberse sustraído de la justicia más de 1 mes, ella pierde esa posibilidad de pedir salir bajo fianza o salir ir al ante a un procedimiento en libertad”.

“El haberse dado a la fuga implica que ella, si ahorita le dan el beneficio de la libertad, se pueda volver a sustraer de la acción de la justicia”, añadió el abogado.

Conductora que arrastró a motociclista en Iztapalapa se escondió en Oaxaca

La investigación señala que la víctima, un hombre de 52 años, circulaba en una motocicleta y fue embestido por un vehículo. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a Roberto Hernández varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

Luego de los hechos, la mujer se convirtió en una persona prófuga y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzaron a buscarla.

Gaby “N” fue encontrada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.